Хореограф Тутберидзе рассказал, как фигуристки в группе утаивают свои травмы

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, рассказал о том, как фигуристки в «Хрустальном» скрывают травмы от наставников.

«Они уже боятся, что Маня слева или Люся справа их обойдут, и поэтому утаивают травмы. И взрослые девочки тоже рвутся вперёд, не рассказывают о травмах, думают, что потом подлечатся», — цитирует Железнякова «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что пытается у фигуристок узнать информацию, доставая её «клещами». По мнению хореографа, травмы обусловлены четверными и конкуренцией в команде.

При этом Железняков не может утверждать, что Дарья Усачёва также скрыла информацию о своей травмы.

Напомним, что Алёна Косторная и Дарья Усачёва из-за травм пропустят чемпионат России, который пройдёт с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.

Ранее избивший фигуриста Соловьёва студент объяснил причину конфликта.