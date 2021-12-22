Избивший фигуриста Соловьёва студент объяснил причину конфликта

Короткая ссылка
Подозреваемый по делу об избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва студент назвал причину возникновения потасовки.
Избивший фигуриста Соловьёва студент объяснил причину конфликта
  • РИА Новости

«Случился на улице конфликт, в ходе которого мой товарищ несколько раз ударил потерпевшего. Человеку не понравилось, что мы стояли и разговаривали с его дамами. Ударил мой друг, а потерпевший толкнул его. После того как первый раз ударили, у нас вроде бы как получилось словесно это всё решить, однако потом я находился метрах в пяти от этого, и вновь прилетело несколько ударов. Когда всех разняли, у нас снова получилось это всё словесно разрешить, однако потерпевший решил вызвать сотрудников полиции», — заявил нападавший на допросе, видео которого опубликовала пресс-служба МВД.

Соловьёв был избит ночью 21 декабря возле входа в караоке-клуб в Весковском переулке. Фигурист заступился за свою девушку — двукратную чемпионку Европы по кёрлингу Анну Сидорову и в результате был избит двумя студентами.

Ранее избитый фигурист Соловьёв рассказал о причинах инцидента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить