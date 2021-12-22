Избивший фигуриста Соловьёва студент объяснил причину конфликта

Подозреваемый по делу об избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва студент назвал причину возникновения потасовки.

«Случился на улице конфликт, в ходе которого мой товарищ несколько раз ударил потерпевшего. Человеку не понравилось, что мы стояли и разговаривали с его дамами. Ударил мой друг, а потерпевший толкнул его. После того как первый раз ударили, у нас вроде бы как получилось словесно это всё решить, однако потом я находился метрах в пяти от этого, и вновь прилетело несколько ударов. Когда всех разняли, у нас снова получилось это всё словесно разрешить, однако потерпевший решил вызвать сотрудников полиции», — заявил нападавший на допросе, видео которого опубликовала пресс-служба МВД.

Соловьёв был избит ночью 21 декабря возле входа в караоке-клуб в Весковском переулке. Фигурист заступился за свою девушку — двукратную чемпионку Европы по кёрлингу Анну Сидорову и в результате был избит двумя студентами.

Ранее избитый фигурист Соловьёв рассказал о причинах инцидента.