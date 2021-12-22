Избитый фигурист Соловьёв рассказал о причинах инцидента

Олимпийский чемпион 2014 года в командных соревнованиях по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв рассказал, как был избит в Москве.

«Я вышел немного позже, чем моя девушка и её подруга. Где-то на минуту, наверное. В этот момент я увидел, что несколько молодых людей нецензурно выражались, приставали к ним. Увидев, я попросил их хотя бы не выражаться, на что они ответили сразу агрессивно… Очень агрессивно сразу повели себя. Сначала был просто толчок в грудь, из-за чего я упал. Встал, говорю: «Ребята, вы же видите, что я без агрессии, руки в карманах… Всего лишь сказал «поспокойнее», иначе могут быть последствия: вам наверняка это не нужно. Без угроз. Здесь камеры». После этого мне прилетело два удара. И я решил вызвать полицию», — цитирует слова Соловьёва «РЕН ТВ».

В настоящий момент фигурист находится в больнице. У него диагностирован ушиб головного мозга средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что избившие фигуриста Соловьёва студенты раскаялись в своих действиях.