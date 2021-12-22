Избившие фигуриста Соловьёва студенты раскаялись в своих действиях

Двое студентов, которые в центре Москвы избили олимпийского чемпиона 2014 года по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва, раскаялись в своих действиях.

Об этом в Twitter написал телеведущий Владимир Соловьёв, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

21 декабря стало известно, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв доставлен в Боткинскую больницу с черепно-мозговой травмой.

По словам кёрлингистки Анны Сидоровой, его гражданской жены, минувшей ночью на Дмитрия напали два молодых человека после того, как он заступился за неё и её подруг.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче материалов полицейской проверки в производство органов СК.

Ранее известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин поддержал Дмитрия Соловьёва.