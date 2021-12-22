Жулин поддержал избитого фигуриста Соловьёва

Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин выразил поддержку олимпийскому чемпиону 2014 года Дмитрию Соловьёву, которого избили в центре Москвы.

«Димка, мы с тобой! Выздоравливай скорее и возвращайся к нам», — написал Жулин в сториз в Instagram.

21 декабря стало известно, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв доставлен в Боткинскую больницу с черепно-мозговой травмой.

По словам кёрлингистки Анны Сидоровой, его гражданской жены, минувшей ночью на Дмитрия напали два молодых человека после того, как он заступился за неё и её подруг.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче материалов полицейской проверки в производство органов СК.

Ранее сообщалось, что Дмитрию Соловьёву диагностировали ушиб головного мозга средней тяжести.