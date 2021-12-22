«Известия»: Дмитрию Соловьёву диагностировали ушиб головного мозга средней тяжести

Медики уточнили диагноз олимпийского чемпиона 2014 года Дмитрия Соловьёва, которого избили в центре Москвы.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на врачей, спортсмену диагностировали ушиб головного мозга средней тяжести и незначительное субарахноидальное кровоизлияние. Отмечается, что ему не потребуется операция, но в больнице он может пролежать от семи до десяти дней.

21 декабря стало известно, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв доставлен в Боткинскую больницу с черепно-мозговой травмой.

По словам кёрлингистки Анны Сидоровой, его гражданской жены, минувшей ночью на Дмитрия напали два молодых человека после того, как он заступился за неё и её подруг.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче материалов полицейской проверки в производство органов СК.

Ранее Боброва обратилась к фигуристу Соловьёву, попавшему в больницу после избиения.