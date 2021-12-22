Боброва обратилась к фигуристу Соловьёву, попавшему в больницу после избиения

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва, выступавшая в паре с Дмитрием Соловьёвым, высказалась об избиении своего партнёра.
Боброва обратилась к фигуристу Соловьёву, попавшему в больницу после избиения
  • © ZUMA Press
  • Legion-Media

«То, что случилось вчера, повергло меня в шок… Когда ты видишь такое по новостям, просто отказываешься верить, что такое творится в нашем мире. Когда это происходит с твоим близким человеком, ты чувствуешь себя бессильным», — написала Боброва в Instagram

По её словам, в данный момент можно только поддержать родных и близких Дмитрия. При этом Боброва не сомневается, что всё в итоге будет хорошо, так как Соловьёв является сильным человеком и справится с трудностями.

«А то, что это вообще произошло, не укладывается у меня в голове. Желаю скорейшего выздоровления и восстановления! Ты знаешь, я всегда готова помочь и быть рядом, если это нужно. Что бы ни происходило», — добавила Боброва.

21 декабря стало известно, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв госпитализирован в Боткинскую больницу с черепно-мозговой травмой.

По словам кёрлингистки Анны Сидоровой, его гражданской супруги, минувшей ночью на Дмитрия напали два молодых человека после того, как он заступился за неё и её подруг.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче материалов полицейской проверки в производство органов СК.

Ранее Сидорова рассказала о состоянии Соловьёва.

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