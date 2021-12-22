Сидорова рассказала о состоянии избитого фигуриста Соловьёва

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Двукратная чемпионка Европы по кёрлингу Анна Сидорова рассказала о состоянии своего гражданского мужа, олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва, которого избили в центре Москвы.
Сидорова рассказала о состоянии избитого фигуриста Соловьёва
  • РИА Новости

«Изначально его состояние оценили как средней тяжести, позже врачи провели дополнительные исследования — у Димы подтвердилась сильная травма головы. Более того, это не просто сотрясение: есть гематома мозга, и пока врачи говорят о том, что за ней нужно внимательно следить, неизвестно, как эта гематома будет вести себя дальше», — приводит слова Сидоровой пресс-служба Олимпийского комитета России.

По её словам, согласно предварительному прогнозу врачей, спортсмену придётся провести в больнице минимум десять дней. Она также рассказала, что к мужу и к ней уже приходили следователи и допрашивали о произошедшей ситуации.

21 декабря стало известно, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв госпитализирован в Боткинскую больницу с черепно-мозговой травмой.

По словам его гражданской супруги, кёрлингистки Анны Сидоровой, минувшей ночью на него напали два молодых человека, после того как он заступился за неё и её подруг.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче материалов полицейской проверки в производство органов СК.

Ранее в ГУ МВД заявили об отказе фигуриста Соловьёва от медицинской помощи сразу после избиения.

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