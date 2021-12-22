В ГУ МВД заявили об отказе фигуриста Соловьёва от медицинской помощи сразу после избиения

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2014 года Дмитрий Соловьёв сразу после избиения в центре Москвы отказался от медицинской помощи.

Об этом заявил глава Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

По его словам, помощь предлагали фигуристу дважды.

Он отметил, что полицейские прибыли на место менее чем за четыре минуты.

«Гражданину на месте была предложена медицинская помощь, он отказался от вызова службы «03». Потом сотрудники... всех, кто находился у входа в здание, доставили в территориальное подразделение. Тут повторно гражданин отказался от медицинской помощи, каких-либо жалоб не было», — сказал он в эфире передачи Соловьёв LIVE.

21 декабря стало известно, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв госпитализирован в Боткинскую больницу с черепно-мозговой травмой.

По словам его гражданской супруги, кёрлингистки Анны Сидоровой, минувшей ночью на него напали два молодых человека, после того как он заступился за неё и её подруг.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче материалов полицейской проверки в производство органов СК.

Подробнее — в материале RT.