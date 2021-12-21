«Это была не драка, а нападение»: фигурист Соловьёв госпитализирован с черепно-мозговой травмой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв госпитализирован в Боткинскую больницу с черепно-мозговой травмой. По словам его гражданской супруги, кёрлингистки Анны Сидоровой, минувшей ночью на него напали двое молодых людей, после того как он заступился за неё и её подруг. На место происшествия оперативно прибыл наряд полиции и задержал подозреваемых. По мнению юриста Андрея Князева, им грозит до пяти лет лишения свободы. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче материалов полицейской проверки в производство органов СК.

На этой неделе российские болельщики были в предвкушении чемпионата страны по фигурному катанию, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Однако вместо стартовых раскладов во вторник, 21 декабря, главной темой обсуждения стало совсем другое: в Москве избит олимпийский чемпион Дмитрий Соловьёв. Он вступился за свою гражданскую жену, двукратную чемпионку Европы по кёрлингу Анну Сидорову, и её подруг. Сейчас фигурист находится в Боткинской больнице в состоянии средней тяжести.

Инцидент произошёл в караоке-клубе в центре города в ночь с понедельника на вторник. По некоторым данным, пара вместе с друзьями Анны отмечала 30-летие Федерации кёрлинга России. Компания уже планировала ехать домой и вышла на улицу, где стояли три молодых человека. По словам Сидоровой, одна из её подруг попросила у них зажигалку, после чего началась словесная перепалка.

«Я всегда стараюсь избегать таких моментов, поэтому не хотела разговаривать. Они продолжали высказываться о нас не самым лучшим образом, и в этот момент из караоке вышел Дима. Он сделал замечание ребятам, попросил, чтобы так не разговаривали с девушками, заступился за нас», — приводит слова кёрлингистки «Матч ТВ».

Судя по опубликованным видеозаписям инцидента, в ходе разговора фигурист сделал движение вперёд рукой в сторону одного из парней, что привело к ответной реакции. Спортсмена с силой толкнули в грудь, и он упал спиной назад, ударившись головой о дверь заведения. Компания налетела на него. По мнению Сидоровой, это была не драка, а нападение на Соловьёва.

«Они девушек не трогали, а он попал под руку. Мы успокаивали этих ребят, среди нападавших был один максимально адекватный парень, который культурно разговаривал, никого не бил, старался разнять и всё решить диалогом. Когда конфликт уже был исчерпан, двое агрессивных юношей вернулись снова и начали опять оскорблять Диму. В этот момент я поняла, что пахнет жареным, и начала всё снимать на телефон», — добавила спортсменка.

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Позднее в сети появилось видео, которое сняла Сидорова. На нём запечатлено, как один из молодых людей выясняет отношения со спортсменом. Его приятель отмечает: друг сейчас говорит с победителем Олимпиады, который выступал за Россию и защищал честь страны на соревнованиях. Однако агрессивный парень не настроен на мирный диалог.

Когда Соловьёв делает движение пальцем в его сторону, стремясь указать на камеру, которая снимает происходящее, тот сразу пускает в ход кулаки. Ему на помощь приходит друг. Как рассказала Сидорова, после того как удалось разнять ребят, Дмитрий вызвал полицию.

«Наряд приехал очень быстро, минуты через три. Двое, кто бил Диму, попытались убежать. Третий пошёл в караоке за своими вещами. Он говорил, что совсем ни при чём, а телефонов своих друзей не знает. Его попросили поехать в отделение, и в этот момент сбежавшие вернулись за куртками, кошельками. Их задержали и повезли в отделение», — объяснила спортсменка.

В свою очередь, Соловьёв и Сидорова поехали в медучреждение, чтобы снять побои. Однако в травмпункт сразу была вызвана скорая, которая отвезла олимпийского чемпиона в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы.

По словам менеджера фигуриста Елены Болотовой, спортсмен находится в сознании и может говорить.

«Дмитрий до сих пор находится в тяжёлом состоянии, с ним работают врачи. Выявлены внутренние повреждения головы, установлено сотрясение мозга, множество ушибов по всему телу. Он в сознании, говорить может. Дима — суперинтеллигентный, спокойный и воспитанный парень, который никогда в жизни не идёт на конфликт, и никогда он в них не был замечен», — приводит слова Болотовой «Спорт-Экспресс».

Позднее стал известен диагноз врачей: КТ-обследование показало умеренное субарахноидальное кровоизлияние вследствие черепно-мозговой травмы. По информации «Матч ТВ», поражение незначительное, до 1 мм, однако и в таких случаях летальность составляет 10% до обращения в клинику.

Подозреваемые доставлены в полицию. По некоторым данным, задержаны 18-летние Владислав Смирнов и Владислав Яковцев. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. По мнению юриста Андрея Князева, по закону задержанным грозит статья за хулиганство, несмотря на толчок со стороны Дмитрия.

«В обвинительном заключении обычно пишут, что люди начали наносить удары, используя незначительный повод для ссоры. Тем более их было несколько. Вряд ли этот толчок может считаться нападением. Многие хулиганские действия задержанные начинают объяснять из разряда «он меня по маме послал» и так далее. Если послал или толкнул, то ты должен был обращаться в полицию или уходить. Бить за это нельзя. Скорее всего, минимум — это хулиганство. Соловьёв в состоянии средней тяжести? Думаю, хулиганство, как было у Кокорина с Мамаевым. Виновникам грозит до пяти лет лишения свободы», — сказал Князев порталу «Чемпионат».

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В мире фигурного катания эмоционально отреагировали на произошедшее. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка назвала фигуриста настоящим мужчиной, который защищал свою жену, а задержанные, по мнению спортсменки, должны в полной мере понести наказание.

«Меня просто трясёт от бешенства. Как это возможно? Как говорит супруга Дмитрия, один из этих негодяев занимается боевым видом спорта. Его надо вообще всего лишить... В конце декабря фигурист должен участвовать в нашем шоу с Алиной Загитовой. Очень надеюсь, что здоровье позволит ему выступить у нас. Мы все очень ждём Диму и переживаем», — сказала Навка.

В свою очередь, известный продюсер Яна Рудковская заявила: «Дима — очень приятный парень! Хороший мальчик. Так как это групповое избиение, то нужно избрать самую строгую меру пресечения... И другим бы это было показательно. Да ещё внезапное нападение. Я буду безумно рада, если с Димой всё хорошо. И если какая-то помощь нужна, мы готовы. Будем защищать Диму до последнего. Никто не позволит прикрыть дело».

Пока Соловьёв дал первые показания по делу. Во вторник следователь побывал у него в палате. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершённое группой лиц).

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче материалов проверки из органов полиции в производство органов Главного следственного управления СКР по Москве.