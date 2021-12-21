Быстрее всех: как Дэвис и Смолкин прогрессировали на фоне других российских танцевальных пар
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Прогресс российского дуэта Диана Дэвис — Глеб Смолкин стал одним из самых обсуждаемых событий в танцах на льду. Из пары, которая довольствовалась скромными успехами на юниорском уровне и была известна благодаря тому, что мамой партнёрши является Этери Тутберидзе, они в одночасье превратились в возмутителей спокойствия, рвущихся в элиту.
Виной тому во многом стало нашумевшее выступление на Warsaw Cup, на котором Дэвис и Смолкин набрали 199,90 балла — очень высокий по меркам танцев на льду результат. Достаточно сказать, что на официальных стартах, признанных ISU, больше в этом сезоне набирали только семь дуэтов. Многие состоявшиеся пары, регулярно участвующие в чемпионатах мира и Европы, не впечатляли судей так, как это сделали молодые россияне.
По средним баллам, полученным на турнирах ISU, Дэвис и Смолкин занимают 11-е место в мировом списке. Они занимали пятое место на этапе Гран-при Канады, что тоже можно отнести к разряду достижений, если вспомнить, каким был путь пары к нему. В 2020 году россияне заняли пятое место на юниорском чемпионате мира со скромными 165,22 балла. Они почти не выступали в следующем сезоне, ограничившись только финалом Кубка страны, где их ждала победа с 186,38 балла. И после этого — резкий взлёт и статус третьей пары России.
Подобного скачка не было практически ни у кого из других танцевальных дуэтов, что наглядно подтверждает статистика. Мы проанализировали, как начиналась взрослая карьера не только у ведущих пар страны, но и у тех, кто в своё время котировался на уровне Дэвис и Смолкина или даже ниже. Для этого мы изучили результаты первых двух сезонов после ухода из юниоров или формирования пары.
Виктория Синицина — Никита Кацалапов
Дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова был сформирован после зимней Олимпиады в Сочи, в которой они оба участвовали с другими партнёрами. Кацалапов занимал третье место в личном турнире и выиграл золото с Еленой Ильиных, а Синицина стала 16-й с Русланом Жиганшиным. Оба они были на тот момент прекрасно известны болельщикам и судьям, и от новой пары можно было ожидать больших успехов.
Они действительно были, но далеко не сразу. Будущие чемпионы мира и Европы начинали совместную карьеру с провальных на первый взгляд результатов — четвёртого места на этапе Гран-при в России (147,55) и седьмого в Японии (122,31). С такими баллами Синицина и Кацалапов проигрывали бы даже юниорским чемпионам мира того сезона Анне Яновской и Сергею Мозгову.
На второй год сотрудничества пара вернулась в сборную России и получила примерно такой же статус, каким сейчас обладают Дэвис и Смолкин, хотя у них за плечами был гораздо больший опыт выступлений на высшем уровне. Однако даже с учётом своих былых заслуг Синицина и Кацалапов добились меньшего прогресса.
Александра Степанова — Иван Букин
Мощный плацдарм был и у Александры Степановой и Ивана Букина. В 2013 году они закончили блистательную юниорскую карьеру победой на чемпионате мира, оставив с серебром Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона. Но их дебют в серии Гран-при получился неважным — в Канаде молодой дуэт стал только восьмым с такой низкой суммой баллов, какой в их карьере не было уже достаточно давно.
Впрочем, второй сезон Степановой и Букина как раз получился прорывным. Первая медаль на этапе Гран-при, бронза на чемпионате России и даже третье место на чемпионате Европы — это было реальностью для всё ещё молодой пары. На первенстве планеты они даже набрали лучшие в сборной баллы за произвольный танец, хотя и проигрывали существенно Пападакис и Сизерону, чей взлёт оказался ещё более стремительным.
Степанова и Букин являются наглядным примером того, как быстро танцевальный дуэт может выйти на высокий уровень. Однако с Дэвис и Смолкиным их случай всё-таки имеет мало общего. Во-первых, личный рекорд Степановой и Букина за два года вырос всего на десять баллов, а не почти на 35. Во-вторых, они сделали себе имя ещё юниорами.
К тому же не стоит забывать, что дальше развитие танцоров шло уже не так резко — им потребовалось ещё три года, чтобы вернуться на европейский пьедестал почёта, и ещё больше, чтобы уверенно входить в первую восьмёрку мира. Чемпионами страны они и вовсе стали лишь в 2020-м.
Тиффани Загорски — Джонатан Гуррейро
Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро начали кататься вместе с сезона-2014/15. Первые два года после образования пары они привлекали внимание в основном своими необычными для российских болельщиков именами. У них были некоторые успехи на внутренних стартах и победы на малозначительных международных турнирах, но на чемпионатах страны они дважды занимали пятые места.
По сравнению с Дэвис и Смолкиным, Загорски и Гуррейро росли достаточно медленно. Только в свой третий совместный сезон они заслужили участие в Гран-при, а прорывным стал 2018 год, когда они попали в Пхёнчхан вместо недопущенных до соревнований Степановой и Букина.
Анастасия Скопцова — Кирилл Алёшин
У Анастасии Скопцовой и Кирилла Алёшина был шанс повторить путь, проделанный Степановой и Букиным. Они тоже громко хлопнули дверью в 2018 году, когда прощались с юниорским катанием, и выиграли все турниры, в том числе первенство планеты.
Но дальше у молодых россиян не получилось сразу же ворваться в элиту. За два первых года на взрослом уровне они ни разу не попали в первую шестёрку на этапах Гран-при, хотя у них было для этого четыре шанса. В начале нового олимпийского цикла Скопцова и Алёшин также были лишь пятыми на российских первенствах. По сей день личный рекорд этого дуэта ниже, чем у Дэвис и Смолкина, хотя и опыта, и титулов у него гораздо больше.
Софья Шевченко — Игорь Ерёменко
Софья Шевченко и Игорь Ерёменко совсем немного разминулись с Дэвис и Смолкиным. Они «выпустились» из юниорского катания на год раньше, завоевав бронзовые медали первенства планеты. Но точно так же, как и большинство других юных танцоров, пока не могут похвастаться авторитетом среди судей и болельщиков.
Отчасти в этом виновата пандемия — их второй год на взрослом уровне пришёлся на то время, когда выступать можно было только на домашних стартах. Но даже на них, с учётом присущей таким турнирам «инфляции», Шевченко и Ерёменко только раз приближались к отметке в 200 баллов — на Кубке Первого канала.
Естественно, сравнить этот результат с Дэвис и Смолкиным невозможно, но более значимых успехов этот дуэт тоже не добился за два сезона. Достаточно вспомнить, что на Гран-при Японии месяц назад они остались последними с суммой 160,13 балла.
Елизавета Худайбердиева — Егор Базин
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин объединились в пару после сезона-2019/20, то есть сейчас они проводят вместе второй сезон. И несмотря на то, что партнёрша добивалась высоких успехов на юниорском уровне с Никитой Назаровым, а он входил в сборную России с Софьей Евдокимовой, вместе они пока не добились существенного прогресса.
Дуэт молодости и опыта в этом году поднял свой личный рекорд до 186,80 балла, но это совсем не те цифры, с которыми можно рассчитывать на многое в олимпийском сезоне. Худайбердиева и Базин только пополнили список пар, которые Дэвис и Смолкин за отчётный период оставили позади себя.