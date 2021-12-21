Быстрее всех: как Дэвис и Смолкин прогрессировали на фоне других российских танцевальных пар

Танцоры Диана Дэвис и Глеб Смолкин за два года катания на взрослом уровне сумели оказаться в числе восьми лучших дуэтов мира. Для их вида фигурного катания это существенный прогресс, практически не имеющий аналогов. Ведущие российские пары обычно тратят гораздо больше времени, чтобы заслужить авторитет судей. По какому пути шли нынешние кандидаты в сборную на фоне дочери Этери Тутберидзе и её партнёра — в материале RT.

Прогресс российского дуэта Диана Дэвис — Глеб Смолкин стал одним из самых обсуждаемых событий в танцах на льду. Из пары, которая довольствовалась скромными успехами на юниорском уровне и была известна благодаря тому, что мамой партнёрши является Этери Тутберидзе, они в одночасье превратились в возмутителей спокойствия, рвущихся в элиту.

Виной тому во многом стало нашумевшее выступление на Warsaw Cup, на котором Дэвис и Смолкин набрали 199,90 балла — очень высокий по меркам танцев на льду результат. Достаточно сказать, что на официальных стартах, признанных ISU, больше в этом сезоне набирали только семь дуэтов. Многие состоявшиеся пары, регулярно участвующие в чемпионатах мира и Европы, не впечатляли судей так, как это сделали молодые россияне.

По средним баллам, полученным на турнирах ISU, Дэвис и Смолкин занимают 11-е место в мировом списке. Они занимали пятое место на этапе Гран-при Канады, что тоже можно отнести к разряду достижений, если вспомнить, каким был путь пары к нему. В 2020 году россияне заняли пятое место на юниорском чемпионате мира со скромными 165,22 балла. Они почти не выступали в следующем сезоне, ограничившись только финалом Кубка страны, где их ждала победа с 186,38 балла. И после этого — резкий взлёт и статус третьей пары России.

Подобного скачка не было практически ни у кого из других танцевальных дуэтов, что наглядно подтверждает статистика. Мы проанализировали, как начиналась взрослая карьера не только у ведущих пар страны, но и у тех, кто в своё время котировался на уровне Дэвис и Смолкина или даже ниже. Для этого мы изучили результаты первых двух сезонов после ухода из юниоров или формирования пары.

Виктория Синицина — Никита Кацалапов

Дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова был сформирован после зимней Олимпиады в Сочи, в которой они оба участвовали с другими партнёрами. Кацалапов занимал третье место в личном турнире и выиграл золото с Еленой Ильиных, а Синицина стала 16-й с Русланом Жиганшиным. Оба они были на тот момент прекрасно известны болельщикам и судьям, и от новой пары можно было ожидать больших успехов.

Они действительно были, но далеко не сразу. Будущие чемпионы мира и Европы начинали совместную карьеру с провальных на первый взгляд результатов — четвёртого места на этапе Гран-при в России (147,55) и седьмого в Японии (122,31). С такими баллами Синицина и Кацалапов проигрывали бы даже юниорским чемпионам мира того сезона Анне Яновской и Сергею Мозгову.

На второй год сотрудничества пара вернулась в сборную России и получила примерно такой же статус, каким сейчас обладают Дэвис и Смолкин, хотя у них за плечами был гораздо больший опыт выступлений на высшем уровне. Однако даже с учётом своих былых заслуг Синицина и Кацалапов добились меньшего прогресса.

Александра Степанова — Иван Букин

Мощный плацдарм был и у Александры Степановой и Ивана Букина. В 2013 году они закончили блистательную юниорскую карьеру победой на чемпионате мира, оставив с серебром Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона. Но их дебют в серии Гран-при получился неважным — в Канаде молодой дуэт стал только восьмым с такой низкой суммой баллов, какой в их карьере не было уже достаточно давно.

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Впрочем, второй сезон Степановой и Букина как раз получился прорывным. Первая медаль на этапе Гран-при, бронза на чемпионате России и даже третье место на чемпионате Европы — это было реальностью для всё ещё молодой пары. На первенстве планеты они даже набрали лучшие в сборной баллы за произвольный танец, хотя и проигрывали существенно Пападакис и Сизерону, чей взлёт оказался ещё более стремительным.

Степанова и Букин являются наглядным примером того, как быстро танцевальный дуэт может выйти на высокий уровень. Однако с Дэвис и Смолкиным их случай всё-таки имеет мало общего. Во-первых, личный рекорд Степановой и Букина за два года вырос всего на десять баллов, а не почти на 35. Во-вторых, они сделали себе имя ещё юниорами.

К тому же не стоит забывать, что дальше развитие танцоров шло уже не так резко — им потребовалось ещё три года, чтобы вернуться на европейский пьедестал почёта, и ещё больше, чтобы уверенно входить в первую восьмёрку мира. Чемпионами страны они и вовсе стали лишь в 2020-м.

Тиффани Загорски — Джонатан Гуррейро

Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро начали кататься вместе с сезона-2014/15. Первые два года после образования пары они привлекали внимание в основном своими необычными для российских болельщиков именами. У них были некоторые успехи на внутренних стартах и победы на малозначительных международных турнирах, но на чемпионатах страны они дважды занимали пятые места.

По сравнению с Дэвис и Смолкиным, Загорски и Гуррейро росли достаточно медленно. Только в свой третий совместный сезон они заслужили участие в Гран-при, а прорывным стал 2018 год, когда они попали в Пхёнчхан вместо недопущенных до соревнований Степановой и Букина.

Анастасия Скопцова — Кирилл Алёшин

У Анастасии Скопцовой и Кирилла Алёшина был шанс повторить путь, проделанный Степановой и Букиным. Они тоже громко хлопнули дверью в 2018 году, когда прощались с юниорским катанием, и выиграли все турниры, в том числе первенство планеты.

Но дальше у молодых россиян не получилось сразу же ворваться в элиту. За два первых года на взрослом уровне они ни разу не попали в первую шестёрку на этапах Гран-при, хотя у них было для этого четыре шанса. В начале нового олимпийского цикла Скопцова и Алёшин также были лишь пятыми на российских первенствах. По сей день личный рекорд этого дуэта ниже, чем у Дэвис и Смолкина, хотя и опыта, и титулов у него гораздо больше.

Софья Шевченко — Игорь Ерёменко

Софья Шевченко и Игорь Ерёменко совсем немного разминулись с Дэвис и Смолкиным. Они «выпустились» из юниорского катания на год раньше, завоевав бронзовые медали первенства планеты. Но точно так же, как и большинство других юных танцоров, пока не могут похвастаться авторитетом среди судей и болельщиков.

Отчасти в этом виновата пандемия — их второй год на взрослом уровне пришёлся на то время, когда выступать можно было только на домашних стартах. Но даже на них, с учётом присущей таким турнирам «инфляции», Шевченко и Ерёменко только раз приближались к отметке в 200 баллов — на Кубке Первого канала.

Естественно, сравнить этот результат с Дэвис и Смолкиным невозможно, но более значимых успехов этот дуэт тоже не добился за два сезона. Достаточно вспомнить, что на Гран-при Японии месяц назад они остались последними с суммой 160,13 балла.

Елизавета Худайбердиева — Егор Базин

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин объединились в пару после сезона-2019/20, то есть сейчас они проводят вместе второй сезон. И несмотря на то, что партнёрша добивалась высоких успехов на юниорском уровне с Никитой Назаровым, а он входил в сборную России с Софьей Евдокимовой, вместе они пока не добились существенного прогресса.

Дуэт молодости и опыта в этом году поднял свой личный рекорд до 186,80 балла, но это совсем не те цифры, с которыми можно рассчитывать на многое в олимпийском сезоне. Худайбердиева и Базин только пополнили список пар, которые Дэвис и Смолкин за отчётный период оставили позади себя.