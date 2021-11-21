Вне очереди: как победа Дэвис и Смолкина на «Челленджере» изменила расклад сил в российских танцах на льду

Танцевальный дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина одержал сенсационную победу на турнире серии «Челленджер» в Варшаве. Дебютанты взрослого сезона не просто заняли первое место, но и набрали гроссмейстерскую сумму баллов, которая, вероятно, повлияет на их статус. Теперь пару могут начать рассматривать как претендентов на место в олимпийской команде, что может обернуться достаточно неожиданными последствиями для мира танцев на льду.

В танцах не падают. Так, по крайней мере, гласит расхожее в фигурных кругах выражение, смысл которого не является буквальным, а скорее подразумевает достаточно широкий спектр понятий. По этим понятиям танцор должен уметь ждать своей очереди. Можно создавать эффектные программы, придумывать уникальные в акробатическом плане поддержки и вообще всячески прыгать выше головы, но это совершенно не означает, что «очередь» пропустит тебя вперёд — в этом отношении мир ледовых танцев умеет быть гораздо более жёстким и нетерпимым, чем профессиональный велосипедный пелотон.

Для того чтобы стать исключением, почти всегда требуются дополнительные опции. Например, сильная и влиятельная федерация. Или тренер-стратег, умеющий дружить, договариваться, уступать, убеждать. Одним словом — выстраивать собственную игру, не рискуя быть съеденным. Хотя одиночкам в этой цепочке всегда сложнее.

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Считается, что новая система судейства, которая вошла в обиход после танцевально-скандальных Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, была придумана как раз для того, чтобы свести необъективность в этом виде к минимуму. Прежние правила действительно выглядели одиозно. Например, судьи на линии не должны были выставлять идентичные оценки двум разным парам. И это приводило к тому, что ещё до начала соревнований едва ли не каждый арбитр держал в голове итоговый протокол и раздавал баллы «по списку».

Как раз из тех времён берёт начало мантра про танцевальную очередь. Людей, эту очередь взрывавших, во всей истории танцев на льду было настолько мало, что ни один прецедент не оставался без внимания.

Можно ли считать, что именно такой «взрыв» произошёл на турнире в Варшаве, где достаточно далёкий по рейтингу российский дуэт Диана Дэвис — Глеб Смолкин набрал за каждый из своих танцев невероятные суммы баллов, сопоставимые с результатами мировых лидеров танцев на льду? Наверное, всё-таки нет.

Чтобы реально сравнивать силы нескольких танцевальных пар, должно соблюдаться как минимум одно условие: эти пары должны состязаться друг с другом в рамках одного турнира. Другой вопрос, что любые незаурядные результаты всегда застревают в сознании, тем более такие, как у Дэвис и Смолкина в их первом взрослом сезоне. Пара набрала в Варшаве 81,30 балла в коротком танце (при личном рекорде 73,37) и 118,60 — в произвольном, притом что прежнее достижение дуэта составляло 111,25 балла.

В итоге подопечные Игоря Шпильбанда зафиксировали очередной личный рекорд (199,90), который оказался всего на 0,39 балла ниже результата, показанного призёрами трёх последних чемпионатов Европы Александрой Степановой и Иваном Букиным на этапе Гран-при в Гренобле. Множество людей невольно задались вопросом: а кто, собственно, будет второй парой страны к началу Олимпийских игр в Пекине, если допустить, что прогресс дебютантов действительно столь неудержим? И не получится ли так, что в российских танцах на льду за два с небольшим месяца до Олимпийских игр произойдёт столь неожиданная рокировка?

Звучит абсурдно? Не скажите.

Для начала нужно абстрагироваться от каких бы то ни было личностных факторов и просто поставить себя на место руководителей Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), ведь именно им предстоит принимать решения и в какой-то степени нести ответственность за результат олимпийского сезона. В наличии на текущий момент имеется всего два боеспособных танцевальных дуэта: чемпионы мира — 2021 Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также призёры трёх последних европейских первенств Степанова и Букин.

Третья танцевальная пара, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро (десятое место на ЧМ-2021), скорее всего, не успеет в должной степени восстановиться к олимпийскому отбору из-за тяжёлого заболевания, перенесённого партнёршей.

При этом у Кацалапова периодически обостряется хроническая травма спины, и логично опасаться, что откатать две программы в олимпийском командном турнире и почти сразу после этого дважды выступить в «личке» фигуристу может просто не позволить тело. Как это может выглядеть на практике, все мы видели в 2014-м на примере Евгения Плющенко.

Иначе говоря, танцы на льду становятся для России тем самым видом спорта, где нужно подстраховываться, делать в командном турнире замену, причём максимально сильную, чтобы не потерять шанс побороться за золотые медали.

Но здесь есть свой подводный камень: Степанову и Букина «не судят». Происходит это уже не первый сезон, просто сейчас стало особенно очевидным. Притом что у Саши и Вани прекрасные постановки, а сами спортсмены заметно прибавили за последние две недели в скорости, чистоте и презентации, их баллы в Гренобле (200,29) остались примерно такими же, какими были на этапе Гран-при в Турине (202,18). Примерно такой же уровень был выставлен на этапе в Ванкувере итальянцам Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

Это означает, что при определённом стечении обстоятельств (например, не слишком благосклонной судейской бригаде или техпанели) второй российский дуэт, если за него не бороться, может уступить в Пекине не только французам, канадцам и американцам, но и представителям Италии, которые сейчас уступают Степановой и Букину только в части компонентов, превосходя их в технической сложности. У итальянцев (в отличие от российского дуэта) прекрасные шансы попасть в финал Гран-при, а значит, при удачном там выступлении вторая оценка пары имеет перспективу вырасти.

Могут руководители ФФККР не принимать во внимание вероятность подобного варианта? Вряд ли...

И в этот самый момент на совершенно второстепенном турнире вдруг прорезается дуэт, который, судя по беспрецедентным оценкам, обожают как арбитры, так и техпанель, возглавляемая одним из самых влиятельных специалистов в мировых танцах на льду — Галиной Гордон-Полторак.

Вряд ли стоит сбрасывать со счетов и личность тренера: само присутствие Игоря Шпильбанда у борта уже очень много лет воспринимается как некий знак качества во всём, что касается техники. Так было ещё с тех времён, когда выступали Тесса Виртью — Скотт Мойр, Мэрил Дэвис — Чарли Уайт, а сам Игорь работал в тандеме с Мариной Зуевой, поэтому утверждать, что Дэвис и Смолкин получили свои баллы «ни за что» (даже притом, что справедливость танцевального судейства в Варшаве остаётся под вопросом), наверное, не стоит.

Всё это, разумеется, всего лишь теория — рассуждения, имеющие под собой всего один старт. Вполне возможно, что на декабрьском чемпионате страны в Санкт-Петербурге к дебютантам отнесутся гораздо более жёстко, чем в Польше, и вопрос их участия в Олимпийских играх отпадёт сам собой. Но что если нет?

В этом случае нас может ждать самый интригующий танцевальный расклад из всех возможных.