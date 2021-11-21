Тарасова: это огромная несправедливость — то, что происходит со Степановой и Букиным

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от выступления российской танцевальной пары Александра Степанова — Иван Букин на пятом этапе серии Гран-при во Франции.
Тарасова: это огромная несправедливость — то, что происходит со Степановой и Букиным
  • РИА Новости

«Всё время какие-то ситуации. Во-первых, наша федерация могла бы позаботиться о них, чтобы они были на других этапах серии, чтобы они не сталкивались всё время лбами и не оказывались третьими. Это огромная несправедливость — то, что с ними происходит. Дай бог им сейчас сил набраться на чемпионат России, мне очень нравятся их программы в этом году, очень интересно их смотреть», — цитирует Тарасову ТАСС.

Напомним, что танцевальная пара на двух этапах серии Гран-при выиграла бронзовые медали, что не может гарантировать Степановой и Букину участие в финале Гран-при, который пройдёт в Японии с 9 по 12 декабря.

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