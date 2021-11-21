Жулин: Тутберидзе сидела с Косторной, когда Щербакова нуждалась в плече тренера

Двукратный олимпийский призёр в танцах на льду и тренер Александр Жулин отметил поведение российского тренера Этери Тутберидзе на пятом этапе серии Гран-при во Франции, где выступали две её подопечные.

«Вот некоторые говорят, что Тутберидзе — тренер-монстр. А вы посмотрите, с кем она сидела. Она сидела с Косторной, а не выводила на старт Щербакову, которой, в общем-то, нужно было плечо Этери Георгиевны», — цитирует Жулина «Спорт-Экспресс».

Он также надеется, что Алёна Косторная оценит такой жест своего тренера и ответит ей двумя трикселями.

«А Щербакова — гений, монстр. С такого падения — четверной лутц: это всем мальчикам, вообще всем бы посмотреть, как человек упал с первого же элемента, да упал так, что можно было кости не собрать, а потом делает четверной флип, собирается на всю программу, да ещё с эмоциями и историей», — добавил Жулин.

Он также отметил, что «Мастер и Маргарита» в исполнении Анны Щербаковой — его любимая программа в сезоне.

Напомним, что Анна Щербакова выиграла пятый этап серии Гран-при во Франции, второе место заняла Алёна Косторная. Щербакова не смогла исполнить четверной лутц, упав ещё на отталкивании. Косторная также не избежала падений, она не смогла приземлить тройной аксель.

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