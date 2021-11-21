Фуркад наградил победителей этапа Гран-при Франции по фигурному катанию

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Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад принял участие в церемонии награждения на пятом этапе серии Гран-при во Франции по фигурному катанию.
Фуркад наградил победителей этапа Гран-при Франции по фигурному катанию
  • Reuters

Титулованный спортсмен присутствовал на награждении спортивных пар и одиночников.

Напомним, что российская пара Александра Бойкова — Дмитрий Козлов выиграли турнир и отобрались на финал Гран-при, который пройдёт в Японии с 9 по 12 декабря. На второй позиции финишировала другая российская пара Юлия Артемьева — Михаил Назарычев. Третьими стали американцы Алекса Шимека-Книрим и Брэндон Фрэйзьер.

Среди мужчин победу праздновал японец Юма Кагияма, второе место занял его соотечественник Сун Сато, третье — американец Джейсон Браун.

Ранее американский журналист заявил, что магия Дэвис и Смолкина началась, когда судьи поужинали с Тутберидзе.

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