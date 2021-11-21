Американский журналист: магия Дэвис и Смолкина началась, когда судьи поужинали с Тутберидзе

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Американский журналист Дэвид Лис прокомментировал оценки российской танцевальной пары Диана Дэвис — Глеб Смолкин.

«В России пишут, что в танцах на льду происходит настоящее чудо — пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин внезапно ворвалась в мировую элиту. Говорят, что магия началась вчера на Кубке Варшавы. Так, стойте. Это бред! Магия началась в прошлом сезоне, когда внезапно, после того как судьи сходили поужинать с матерью Дианы Этери Тутберидзе на её день рождения, Дэвис и Смолкин превзошли более красивую и предпочтительную пару Анжелики Крыловой», — сказал Лис на YouTube-канале The Skating Lesson.

Напомним, что россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин завоевали золотые медали турнира серии Международного союза конькобежцев (ISU) Challenger Warsaw Cup по фигурному катанию.

Дэвис и Смолкин получили от судей в сумме 199,90 балла. Их соотечественники Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный заняли четвёртое место (184,43).

Ранее Жулин заявил, что Косторная катала произвольную программу, делая одолжение.

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