Жулин: Косторная катала произвольную программу, делая одолжение
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«Является ли неудачный тройной аксель Косторной проблемой психологии? Нет, видно, что все прыжки, да не обидится Алёна, немножко из последних сил, хотя техника у неё просто феноменальная. Меня больше всего расстроило, что она очень сильно показала, что после тройного акселя всё кончилось. Она катала программу, просто делая одолжение, из-за этого программы не было от слова совсем», — цитирует Жулина «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Алёна Косторная заняла второе место на пятом этапе серии Гран-при во Франции. В произвольной программе она упала с тройного акселя. Фигуристка проиграла только своей соотечественнице Анне Щербаковой.
Ранее Тарасова заявила, что произвольную программу Косторной очень тяжело смотреть.