Жулин: Косторная катала произвольную программу, делая одолжение

Двукратный олимпийский призёр в танцах на льду и тренер Александр Жулин поделился впечатлениями от произвольной программы Алёны Косторной на пятом этапе серии Гран-при во Франции.

«Является ли неудачный тройной аксель Косторной проблемой психологии? Нет, видно, что все прыжки, да не обидится Алёна, немножко из последних сил, хотя техника у неё просто феноменальная. Меня больше всего расстроило, что она очень сильно показала, что после тройного акселя всё кончилось. Она катала программу, просто делая одолжение, из-за этого программы не было от слова совсем», — цитирует Жулина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Алёна Косторная заняла второе место на пятом этапе серии Гран-при во Франции. В произвольной программе она упала с тройного акселя. Фигуристка проиграла только своей соотечественнице Анне Щербаковой.

Ранее Тарасова заявила, что произвольную программу Косторной очень тяжело смотреть.