Тарасова: произвольную программу Косторной очень тяжело смотреть

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от произвольной программы Алёны Косторной.

«Я не понимаю произвольной Косторной. Они все любят и слушают Билли Айлиш. Но слушать — это одно, а программу катать — другое. Но я всегда говорю, что я чего-то не понимаю в современной музыке. Смотреть эту программу очень тяжело. Это я понимаю. А её короткая New York, New York просто шикарная», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Напомним, что Алёна Косторная заняла второе место на пятом этапе серии Гран-при во Франции. В произвольной программе она упала с тройного акселя. Фигуристка проиграла только своей соотечественнице Анне Щербаковой.

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