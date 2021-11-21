Жулин: беспокоиться из-за ошибок не стоит, первые три места на ОИ-2022 наши

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Двукратный олимпийский призёр в танцах на льду и тренер Александр Жулин поделился впечатлениями от выступления российских фигуристок на пятом этапе серии Гран-при во Франции.

«Щербакова, безусловно, потрясла меня тем, что после падения собралась и сделала всё остальное, включая четверной. У Косторной совершенно законное второе место, вообще без вопросов. После падения с акселя программу я не увидел, только об этом и думал. Беспокоиться из-за ошибок не стоит. Шесть русских девочек разыграют между собой сначала на чемпионате России первые три места, а потом первые три на Олимпиаде», — цитирует Жулина «Чемпионат».

Напомним, что Анна Щербакова выиграла пятый этап серии Гран-при во Франции, второе место заняла Алёна Косторная. Щербакова не смогла исполнить четверной лутц, упав ещё на отталкивании. Косторная также не избежала падений, она не смогла приземлить тройной аксель.

Ранее Бойкова заявила, что хотела бы попробовать четверной выброс.

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