Бойкова: я хотела бы попробовать четверной выброс

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала о желании попробовать четверной выброс.

«Но я хотела бы попробовать четверной выброс!» — заявила Бойкова на пресс-конференции.

Напомним, что спортивная пара выиграла пятый этап серии Гран-при во Франции, в сумме набрав 216,96 балла. Ранее Бойкова и Козловский заняли третье место на Skate America. Таким образом, пара вышла в финал Гран-при, который пройдёт в Японии с 9 по 12 декабря.

Фигуристы являются чемпионами Европы — 2020 и бронзовыми призёрами чемпионата мира — 2021.

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