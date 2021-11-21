Алиев высказался о своих шансах выступить на ОИ-2022

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Чемпион Европы — 2020 Дмитрий Алиев оценил свои шансы попасть на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

«Вижу ли себя претендентом на олимпийскую сборную? Не загадываю вообще. Но я постепенно начинаю чувствовать стремление за этой целью. Надеюсь, что она меня так охватит, что этот предстоящий месяц мне удастся прям отработать и получить то состояние, ту форму, с которой я смогу уже выбиваться в число людей, которые отбираются на следующие турниры после чемпионата России», — сказал Алиев в общении с журналистами.

Он также добавил, что будет работать над контентом к чемпионату России, в планах усложнить программы.

Напомним, что Алиев занял пятое место на пятом этапе серии Гран-при во Франции.

Ранее американский журналист заявил, что программа Косторной не особо хорошо продумана.

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