Повод для гордости: Мозалёв получил лучшую оценку за технику в произвольной программе на этапе Гран-при во Франции

Турнир одиночников на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию завершился победой вице-чемпиона мира Юмы Кагиямы. Россияне Дмитрий Алиев, Андрей Мозалёв и Артур Даниелян заняли пятое, седьмое и десятое места соответственно. Однако 18-летний ученик Кирилла Давыденко в произвольной программе умудрился стать вторым, получив лучшую сумму баллов за технику.

Когда в том или ином виде спорта возникает затяжной не слишком результативный период, лидер всегда определяется одинаково — приходит и берёт своё. Именно так в фигурном катании в своё время появились Илья Кулик, Алексей Ягудин, Евгений Плющенко. Просто все эти по-своему уникальные одиночники сменяли друг друга в столь сжатом историческом отрезке, что невольно казалось: эта преемственность в российском мужском одиночном катании будет всегда.

Оказалось, нет. С тех пор как Плющенко по сути завершил карьеру в 2010-м, болельщики только и делали, что надеялись — на Артура Гачинского, Сергея Воронова, Константина Меньшова, Максима Ковтуна, Михаила Коляду, Дмитрия Алиева...

То, что по умению добиваться результата ни один из этих фигуристов совсем не Плющенко, становилось понятно даже по той лёгкости, с которой Евгений снова поднимался на пьедестал, кратковременно возвращаясь в спорт, как это было, например, на чемпионате Европы — 2012 в Шеффилде.

Болельщики до сих пор время от времени ломают копья по поводу справедливости включения Плющенко вместо Ковтуна в командный олимпийский турнир в Сочи в 2014-м, откуда олимпийский чемпион Турина вернулся со второй золотой медалью и полурассыпавшимся позвоночником. Но давайте будем честны: то, что Плющенко сделал в том командном турнире, скорее всего, не сумел бы сделать ни один из тогдашних претендентов на единственную мужскую вакансию.

С тех пор картина изменилась не сильно. Игры в Пхёнчхане показали не столько силу отечественного мужского катания, сколько его хрупкость и уязвимость. Да и все последующие старты, несмотря на стоящую особняком победу Алиева на чемпионате Европы — 2020 в Граце, скорее подтверждали, что реальность на мужском льду далеко не столь оптимистична, какой ей давно следовало бы стать.

Хотя два года назад всем нам казалось: лёд вот-вот тронется, и российские одиночники выйдут на тот уровень, где болельщицкая грусть сменяется гордостью. Простая логика свидетельствовала о том, что на поляне, где фактически на равных соревнуются между собой Коляда, Алиев, Александр Самарин, Артур Даниелян, вот-вот должен произойти качественный прорыв, тем более что вплотную к этой группе потихоньку подбирались Макар Игнатов, Евгений Семененко, Андрей Мозалёв. Но у одних случились травмы, других чаще, чем нужно, подводили нервы, третьим для громких побед не хватало то одних, то других качеств.

Нынешняя серия Гран-при не принесла в этом плане никаких сюрпризов: на этапе в США Даниелян остался десятым, более успешными оказались Семененко, завоевавший бронзу в Ванкувере, и серебряный призёр Турина Коляда, а Игнатов дважды стал четвёртым. Но в том, что касалось набранных за сложность и исполнение сумм, все перечисленные выступления по-прежнему шли по разряду второго эшелона, вызывая справедливый вопрос: ну а ставку-то на кого делать, если мы собираемся бороться в олимпийском Пекине за командное золото?

Идеальный во всех смыслах произвольный прокат Мозалёва на этапе Гран-при в Гренобле стал в этом плане событием, заслуживающим внимания. Андрей получил абсолютно лучшую среди всех участников сумму за технику (99,05), опередив в этом компоненте вице-чемпиона мира Юму Кагияму на 3,48 балла, а Алиева — на 15,12. Также он показал в произвольном прокате общий второй результат (179,77). А главное — выступление россиянина заставило вспомнить ту самую порядком подзабытую формулу успеха: надо просто прийти и взять своё. И плевать, что по этому поводу думают все остальные!

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Эти слова, конечно же, не более чем аванс. В конце концов, с учётом вдрызг проваленной короткой программы (три сорванных прыжковых элемента, два падения и итоговое девятое место) Мозалёв остался на турнире всего лишь седьмым, а его результат за блестящий субботний прокат с тремя четверными и двумя тройными акселями составил с учётом второй оценки чуть меньше, чем Коляда набрал на этапе в Турине за программу с тремя четверными, два из которых не получились. Иначе говоря, подопечному Кирилла Давыденко есть куда расти и к чему стремиться. Если, конечно, очень этого захотеть прямо сейчас, не откладывая на лучшие времена.

Важно понять и другое: олимпийский сезон — жестокая штука в плане соперничества. Сама его атмосфера способна сделать людей непримиримыми врагами. Образно говоря, финишный отрезок пути всегда бывает усеян телами тех, кто хотел, но не смог, не дошёл. Тебе же предстоит переступить и пойти дальше — туда, где, по меткому выражению Татьяны Тарасовой, вокруг тебя в какой-то момент заканчивается воздух, но нужно продолжать подниматься. Поэтому так ценно ощущение, что ты можешь. Ну а дальше — вцепляйся в свой шанс, решай свою судьбу, и, кто знает, вдруг в самый нужный момент Вселенная тебе улыбнётся?