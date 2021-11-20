Алиев: я получал наслаждение от выступления на Гран-при Франции
- РИА Новости
«Я удовлетворён сегодняшним днём, мне удалось получить наслаждение в программе, которого я не чувствовал на протяжении сезона. Было приятно катать эту программу», — цитирует Алиева РИА Новости.
22-летний фигурист в произвольной программе сделал тройной лутц вместо четверного на Гран-при в Гренобле. Он также не смог исполнить один из тройных акселей.
Алиев является чемпионом Европы 2020 года по фигурному катанию.
Ранее глава ФФККР заявил, что не успевает удивляться успехам наших фигуристок.