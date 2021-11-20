Глава ФФККР: не успеваем удивляться успехам наших фигуристок

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказался о российской фигуристке Аделии Петросян.

«Аделия — молодец. В последнее время мы не успеваем удивляться и радоваться успехам наших фигуристок. Почему именно ей удалось? Значит, она смогла. Например, в мужском катании тоже очень немногие прыгают четверные риттбергеры. Макар Игнатов прыгает его хорошо, но никто же не спрашивает, почему именно он, а не кто-то другой», — цитирует Горшкова РИА Новости.

Напомним, что фигуристка впервые в истории женского фигурного катания исполнила на соревнованиях четверной риттбергер. Она заняла второе место на пятом этапе Кубка России в Перми.

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