Медведева ответила на вопрос, свободно ли её сердце

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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева ответила на вопрос, свободно ли её сердце на данный момент.
Медведева ответила на вопрос, свободно ли её сердце
  • globallookpress.com

«Свободно. Наверное. Кто мой звёздный краш? На данный момент — Райан Рейнольдс», — сказала Медведева в интервью ELLE.

Она также призналась, что при знакомстве с молодыми людьми первым делом обращает внимание на причёску и парфюм, а также ей важно, чтобы мужчина проявлял к ней интерес, однако слишком напористые её отталкивают.

«Идеальное свидание? Я больше отношу себя к интровертам, поэтому идеальное свидание — это время наедине друг с другом в очень тихом месте. Возможно, пустой парк. Обязательно вечер, вкусная еда, а ещё я люблю, чтобы на улице было холодно», — добавила Медведева.

Ранее трёхкратный чемпион США в мужском одиночном катании Джонни Вейр поздравил Медведеву с днём рождения.

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