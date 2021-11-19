Вейр поздравил Медведеву с днём рождения

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Трёхкратный чемпион США в мужском одиночном катании Джонни Вейр поздравил с днём рождения российскую фигуристку Евгению Медведеву.
Вейр поздравил Медведеву с днём рождения
  • @jmedvedevaj
  • Instagram

«С днём рождения, дорогая», — написал на русском языке в своём Instagram спортсмен.

19 ноября Евгении Медведевой исполнилось 22 года. Ранее спортсменка становилась серебряным призёром Олимпийских игр — 2018, дважды занимала первое место на чемпионатах мира, Европы, России и в финалах Гран-при.

В настоящий момент фигуристка приостановила карьеру и выступает в проекте «Ледниковый период» с блогером Даней Милохиным. Она также задействована в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Анна Каренина».

Ранее сообщалось, что Вайцеховская сравнила историю Косторной с Липницкой и Медведевой.

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