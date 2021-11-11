Вайцеховская сравнила историю Косторной с Липницкой и Медведевой

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист RT Елена Вайцеховская поделилась своим мнением о состоянии российской фигуристки Алёны Косторной.

«История с Алёной Косторной на самом деле очень показательна. Татьяна Тарасова совершенно правильно заметила, что у Алёны сейчас очень сложный момент: это и пубертат, и пропущенный, по сути, год, после которого не могло не появиться ощущения, что жизнь убегает вперёд, а ты не в состоянии её догнать, и непонимание, что со всем этим делать. Но главная проблема Косторной не в этом. А в том, что Алёна при всех своих абсолютно объяснимых и абсолютно реальных сложностях является частью коллектива, в котором изначально не заложена опция тяжёлых времен для кого бы то ни было», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Она также вспомнила историю с Юлией Липницкой и Евгенией Медведевой, которые после своих Олимпиад переживали трудные времена.

«Иначе говоря, это тот самый срок годности, о котором так или иначе применительно к верхушке женского одиночного катания говорится много лет. У тебя тяжёлые времена? На выход!» — добавила Вайцеховская.

Напомним, что Алёна Косторная заняла третье место на втором этапе серии Гран-при в Канаде.

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