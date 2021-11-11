Боброва: произвольная программа Чок и Бейтс в прямом смысле — космос

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Олимпийская чемпионка Игр-2014 в Сочи в командных соревнованиях Екатерина Боброва поделилась впечатлениями от программ американской танцевальной пары Мэдисон Чок — Эван Бейтс.
Боброва: произвольная программа Чок и Бейтс в прямом смысле — космос
  • РИА Новости

«Мне очень понравились Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Я всегда была поклонницей их таланта, особенно великолепны американцы со своей произвольной программой были в прошлом сезоне. Мэдисон в образе змеи — это было что-то новое, чего раньше никто не делал, и им безумно шла эта программа», — заявила Боброва в интервью RT.

Она добавила, что стала пристальнее наблюдать за этой парой, чтобы увидеть прогресс.

«Чок и Бейтс удалось, они меня удивили, особенно произвольной программой. У них она в прямом смысле — космос. И это снова что-то нетривиальное, новое, интересное. Каждый раз, когда смотришь программу, находишь какие-то новые фишечки. Им она очень подходит. Стало сюрпризом, когда они не смогли обойти своих конкурентов по сборной США на домашнем этапе Гран-при. Мне они на данный момент импонируют больше, чем Хаббелл и Донохью», — добавила Боброва.

Ранее Боброва поделилась впечатлениями от выступления Степановой и Букина на Гран-при в Италии.

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