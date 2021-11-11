Боброва поделилась впечатлениями от выступления Степановой и Букина на Гран-при в Италии

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях Екатерина Боброва поделилась впечатлениями от выступления российской танцевальной пары Александра Степанова — Иван Букин на третьем этапе серии Гран-при в Италии.

«Я очень рада была увидеть Сашу и Ваню на этом турнире, так как, к сожалению, они надолго пропадали из поля зрения и мы только сейчас познакомились с их новыми программами. Мне они очень понравились. Да, пока выглядят немного сыровато, но в них видна хорошая перспектива. Объяснимо, что на первом старте после травм и болезней ребята не показали максимум возможного. И начинать сезон, тем более олимпийский, сразу с этапа Гран-при с сильными соперниками — и французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном, и американцами Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью — дополнительное моральное давление. Ребята очень хорошо справились с ним. Надеюсь, по ходу сезона они будут только прибавлять», — заявила Боброва в интервью RT.

Она также прокомментировала слова фигуристов о том, что они показали себя на турнире лишь на 30%.

«Если это действительно так и мы увидим рост на оставшиеся 70%, уверена, они будут конкурентоспособны», — добавила Боброва.

Ранее в ФФККР назвали предполагаемое место проведения Кубка Первого канала.