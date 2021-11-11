В ФФККР назвали предполагаемое место проведения Кубка Первого канала

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган назвал сроки проведения Кубка Первого канала.
В ФФККР назвали предполагаемое место проведения Кубка Первого канала
  • РИА Новости

«Кубок Первого канала планируется провести в «Айсберге» в Сочи в начале марта», — цитирует Когана ТАСС.

В 2021 году Кубок Первого канала проводился в Москве на льду арены «Мегаспорт». В первый день турнира проводился прыжковый фестиваль, а во второй и третий дни в короткой и произвольной программах соревновались две команды: «Красная машина» (капитан — Алина Загитова) и «Время первых» (капитан — Евгения Медведева). Победила команда Загитовой.

Ранее сообщалось, что американский фигурист Чен может принять участие в Кубке Первого канала.

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