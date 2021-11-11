Американский фигурист Чен может принять участие в Кубке Первого канала

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Трёхкратный чемпион мира американский фигурист Нейтан Чен рассматривает возможность участия в Кубке Первого канала.
Американский фигурист Чен может принять участие в Кубке Первого канала
  • РИА Новости

«Первый канал вместе с Федерацией фигурного катания на коньках России рассматривает возможность приглашения на Кубок Первого канала иностранных фигуристов. В частности, подобное предложение мы получили на турнире Skate America от Рафаэля Арутюняна, тренера Нейтана Чена. В настоящее время мы изучаем возможные форматы турнира. Не исключено, что Нейтан будет не единственным, кто выступит в России, где популярность фигурного катания так высока», — сообщила ТАСС глава дирекции спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвитова.

Проведение Кубка Первого канала планируется в начале марта 2022 года.

Ранее Первый канал оценил идею Арутюняна организовать прыжковый турнир.

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