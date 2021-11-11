Первый канал оценил идею Арутюняна организовать прыжковый турнир

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Глава дирекции спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвитова отреагировала на предложение тренера по фигурному катанию Рафаэля Арутюняна организовать прыжковый турнир между российскими фигуристками и американскими одиночниками.
Первый канал оценил идею Арутюняна организовать прыжковый турнир
  • РИА Новости

«В октябре на турнире Skate America Нэйтан Чен и его тренер Рафаэль Арутюнян как раз выразили желание принять участие в Кубке Первого канала в следующем году, сказав, что за такими драйвовыми турнирами будущее мирового фигурного катания. Первый канал внимательно отнесётся к их предложению», — цитирует Черносвитову РИА Новости.

Напомним, что Арутюнян предложил Первому каналу организовать прыжковый турнир. Он отметил, что Нэйтан Чен не будет смущаться из-за способностей Александры Трусовой.

Ранее Тарасова поддержала турнир между одиночниками из США и фигуристками из России.

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