Первый канал оценил идею Арутюняна организовать прыжковый турнир

Глава дирекции спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвитова отреагировала на предложение тренера по фигурному катанию Рафаэля Арутюняна организовать прыжковый турнир между российскими фигуристками и американскими одиночниками.

«В октябре на турнире Skate America Нэйтан Чен и его тренер Рафаэль Арутюнян как раз выразили желание принять участие в Кубке Первого канала в следующем году, сказав, что за такими драйвовыми турнирами будущее мирового фигурного катания. Первый канал внимательно отнесётся к их предложению», — цитирует Черносвитову РИА Новости.

Напомним, что Арутюнян предложил Первому каналу организовать прыжковый турнир. Он отметил, что Нэйтан Чен не будет смущаться из-за способностей Александры Трусовой.

Ранее Тарасова поддержала турнир между одиночниками из США и фигуристками из России.