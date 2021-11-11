Тарасова поддержала турнир между одиночниками из США и фигуристками из России
- РИА Новости
«А если женщины выиграют? Я вообще за любые соревнования. Тем более прыжковые соревнования длятся один день. Они, конечно, будут популярны», — цитирует Тарасову РИА Новости.
Напомним, что Арутюнян предложил Первому каналу организовать прыжковый турнир. Он отметил, что Нэйтана Чена не смутят способности Александры Трусовой.
Ранее мать фигуриста Артура Дмитриева — младшего, прокомментировала переход сына в сборную США.