Тарасова поддержала турнир между одиночниками из США и фигуристками из России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала идею своего коллеги Рафаэля Арутюняна организовать прыжковый турнир между российскими фигуристками и американскими одиночниками.

«А если женщины выиграют? Я вообще за любые соревнования. Тем более прыжковые соревнования длятся один день. Они, конечно, будут популярны», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Напомним, что Арутюнян предложил Первому каналу организовать прыжковый турнир. Он отметил, что Нэйтана Чена не смутят способности Александры Трусовой.

Ранее мать фигуриста Артура Дмитриева — младшего, прокомментировала переход сына в сборную США.