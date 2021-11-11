Арутюнян: Нэйтан Чен точно не будет комплексовать перед Трусовой

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Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян, работающий с трёхкратным чемпионом мира Нэйтаном Ченом, предложил организовать прыжковый турнир между российскими фигуристками и американскими одиночниками.
Арутюнян: Нэйтан Чен точно не будет комплексовать перед Трусовой
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Соревнование на выбывание с участием мужчин из Северной Америки и российских девушек поднимет рейтинги телетрансляций до невиданных высот. Почему бы Первому каналу это не организовать? Мой подопечный Нэйтан Чен точно не будет комплексовать перед Александрой Трусовой», — цитирует Арутюняна РИА Новости.

Он также рассказал, почему не стоит проводить турнир между российскими и американскими фигуристками.

«Они просто не смогут составить конкуренцию», — добавил специалист.

Ранее Арутюнян заявил, что травма Трусовой подтверждает необходимость бережного отношения к юным фигуристкам.

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