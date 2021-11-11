Арутюнян: травма Трусовой подтверждает необходимость бережного отношения к юным фигуристкам

Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян, работающий с трёхкратным чемпионом мира Нэйтаном Ченом, прокомментировал снятие Александры Трусовой с четвёртого этапа серии Гран-при в Японии.

«Травмированные стопы Трусовой, из-за которых она пропустит Гран-при Японии, ещё раз подтверждают, что мои жалкие попытки обратить внимание на необходимость бережного отношения к юным спортсменкам ни к чему не привели. Зато уже звучат голоса, что фигуристкам нужно давать бонусы за возраст. И не случайно сегодня огромное количество поклонников фигурного катания жаждет увидеть на Олимпиаде Елизавету Туктамышеву с её по-настоящему женским катанием», — цитирует Арутюняна РИА Новости.

Напомним, что Трусова не примет участие в NHK Trophy, который пройдёт с 12 по 14 ноября в Японии. У неё проблемы со стопой. На Skate America она выступала с травмой, но выиграла турнир.

Ранее сообщалось, что фигурист Семененко не выступит на турнире в Австрии.