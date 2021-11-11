Мать Дмитриева: говорить о том, что Артур составит конкуренцию в США, преждевременно
- РИА Новости
«Говорить о том, что Артур составит конкуренцию лидерам сборной США, преждевременно. Отбор в национальную американскую команду, как и в России, осуществляется по результатам чемпионата страны. На него ещё нужно отобраться. Пока можно говорить только о желании сына продолжать заниматься любимым делом. Даже о поиске спонсоров речь не идёт, настолько всё преждевременно», — цитирует Дручинину РИА Новости.
Она также добавила, что поддержит любое решение сына, потому что любит его.
Напомним, что Артур Дмитриев — младший объявил о переходе в сборную США. Его решение связано с тем, что в России 29-летнего фигуриста считали неперспективным.
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