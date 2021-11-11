«Надеюсь, американцы не станут проблемой»: Боброва о премьере Синициной и Кацалапова и возвращении Степановой и Букина

От первого в этом сезоне выступления на этапе Гран-при российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова во многом зависит, смогут ли они навязать борьбу многолетним лидерам в танцах на льду — французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Такое мнение в интервью RT высказала олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях Екатерина Боброва. Она также оценила выступление Александры Степановой и Ивана Букина на этапе Гран-при в Турине и рассказала, почему за предстоящим чемпионатом России будет следить весь мир.

— Первая половина этапов Гран-при по фигурному катанию в этом сезоне осталась позади. Как оцениваете дебютное выступление россиян Александры Степановой и Ивана Букина?

— Я очень рада была увидеть Сашу и Ваню на этом турнире, так как, к сожалению, они надолго пропадали из поля зрения, и мы только сейчас познакомились с их новыми программами. Мне они очень понравились. Да, пока выглядят немного сыровато, но в них видна хорошая перспектива. Объяснимо, что на первом старте после травм и болезней ребята не показали максимум возможного. И начинать сезон, тем более олимпийский, сразу с этапа Гран-при с сильными соперниками — и французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном, и американцами Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью — дополнительное моральное давление. Ребята очень хорошо справились с ним. Надеюсь, по ходу сезона они будут только прибавлять.

— Сами спортсмены после выступления сказали, что показали около 30% от того, на что способны. Получается, у них ещё колоссальный скрытый резерв?

— Если это действительно так и мы увидим рост на оставшиеся 70%, уверена, они будут конкурентоспособны.

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— Специалисты очень высоко оценили их произвольную программу. Как вам кажется, «Ромео и Джульетта» — это 100%-ное попадание?

— Когда я увидела её в первый раз, у меня закралась мысль, что две их предыдущие произвольные мне нравились больше. Но пересмотрев, поняла, что ошибалась. Мы просто не привыкли видеть ребят такими. Для нас история Ромео и Джульетты — трагичная: молодые люди любят друг друга, не могут быть вместе, и в конце все умирают. А здесь магия на льду: с современными движениями, с интересной подборкой музыки — не классической для «Ромео и Джульетты»… Это то выступление, в котором каждый раз находишь что-то новое и интересное. В программу они попали, и я могу пожелать им только здоровья и удачи.

— Наталья Бестемьянова высказала мнение, что в Турине оценки Ивану и Александре занизили и они должны были занять не третье, а второе место. Вам так не показалось?

— Это танцы на льду. Американская пара уже выступила на двух международных стартах, в том числе на одном из этапов Гран-при. Судьи их увидели, присмотрелись, привыкли к ним. А Степановой и Букина давно не было на радарах, в Турине арбитры увидели их впервые. Тем более прокат, как они сами сказали, вышел не в полную мощь. Если бы они показали 100%, был бы вау-эффект: «О, ребята, где же вы пропадали всё это время?!»

Они хорошо, красиво и достаточно качественно исполнили свои программы, но это особенность танцев на льду — нужно смотреть по тенденции, как их будут оценивать дальше. Впереди этап Гран-при во Франции, где они снова встретятся с Пападакис и Сизероном. Надеюсь, такого большого разрыва там мы уже не увидим. Но в любом случае нужно понимать, что места и оценки сейчас — не самое важное, хотя нам всегда хочется большего. Но Степановой и Букину просто нужно показывать свой максимум, и тогда вопросов ни у кого не возникнет.

— Пападакис и Сизерон — по-прежнему космос, с которым никто не в состоянии сравниться?

— Мне сложно представить, что должно произойти, чтобы французы в текущем сезоне оказались не на первой ступеньке пьедестала. При этом я очень сильно надеюсь и искренне верю в Вику Синицину и Никиту Кацалапова. Это единственная пара, которая способна бороться с французами. И я жду этапа Гран-при в Японии, чтобы посмотреть их произвольный танец. Интересно, был ли он исправлен после контрольных прокатов, поскольку тогда, показалось, у Александра Жулина возникли сомнения относительно этой программы. Поэтому нужно посмотреть, в каком виде они её представят на Гран-при и, что очень важно, как на них отреагируют судьи.

Вика и Никита — действующие чемпионы мира, и как раз в прошлом году у них было идеальное попадание в программы. В этом сезоне на международных стартах судьи пока их не оценивали. Многое зависит от проката в Японии. Я до сих пор считаю, что у Синициной и Кацалапова есть шанс сражаться с французами, хотя те в этом сезоне невероятно хороши. Обратите внимание, у них имеются десятки во второй оценке, а по первой ещё есть куда расти — получают пока не все четвёртые уровни, как когда-то. И если Габриэла и Гийом подтянут первый балл, то я просто не знаю, как с ними бороться. Это будет действительно очень сложно.

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— Кто ещё вас впечатлил по прошествии трёх этапов серии?

— Мне очень понравились Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Я всегда была поклонницей их таланта, особенно великолепны американцы со своей произвольной программой были в прошлом сезоне. Мэдисон в образе змеи — это было что-то новое, чего раньше никто не делал, и им безумно шла эта программа. И теперь я за ними наблюдаю пристальнее: смогут ли переплюнуть себя и сделать что-то ещё более стоящее. Чок и Бейтс удалось, они меня удивили, особенно произвольной программой. У них она в прямом смысле — космос. И это снова что-то нетривиальное, новое, интересное. Каждый раз, когда смотришь программу, находишь какие-то новые фишечки. Им она очень подходит. Стало сюрпризом, когда они не смогли обойти своих конкурентов по сборной США на домашнем этапе Гран-при. Мне они на данный момент импонируют больше, чем Хаббелл и Донохью.

— Чок и Бейтс будут выступать на предстоящем этапе в Японии вместе с Синициной и Кацалаповым. Интересно будет их сравнить?

— Я надеюсь, американцы не станут проблемой для Вики и Никиты. Если же по какой-то причине возникнут сложности, нужно будет бить во все колокола. Потому что при всей моей симпатии Чок и Бейтс не должны составлять нам конкуренцию в олимпийском сезоне. Наши соперники — французы.

— Отечественные танцевальные дуэты в этом сезоне изрядно потрепали травмы и болезни. И если две ведущие пары всё-таки в строю, то третье место в сборной на Олимпиаду пока под большим вопросом, ведь Тиффани Загорски и Джонатана Гуррейро на соревнованиях мы не видим.

— Это спорт высших достижений, и травмы были и будут всегда. Главное — уделять им серьёзное внимание, лечить и не доводить до каких-то серьёзных последствий, как, например, произошло с Сашей Трусовой, которой пришлось отказаться от выступления на этапе Гран-при. Надеюсь, команда Жулина бдит, чтобы у Никиты не усугублялось повреждение спины и не мешало ему выступать на соревнованиях.

Надеюсь, Тиффани поправится — я слышала, они планируют выступить на чемпионате России. К сожалению, отсутствие международных стартов может стоить им места в тройке. Думаю, в олимпийском сезоне многие пары готовы побороться за место под солнцем и за попадание на ОИ.

— Словом, чемпионат России получится весьма интересным.

— Безумно! Причём во всех видах. Конечно, в танцах уже более или менее понятно, кто может занять первые-вторые места, а вот борьба за бронзу будет нешуточной. На кону поездка на Олимпиаду, это определяющий момент в карьере. Я думаю, весь мир будет следить за тем, как у нас распределятся места в соревнованиях женщин, ведь шестеро или даже семеро девочек претендуют на попадание в тройку. По мальчикам тоже очень любопытно. Да, есть достаточно опытный Миша Коляда, который, надеюсь, справится с психологическими проблемами и попадёт в тройку. А кто займёт оставшиеся два места? Ведь у нас есть хорошие ребята, но нужно раскрывать свой потенциал во время турниров, а не только на контрольных прокатах. В парах, наверное, тройка призёров уже очерчена, но как распределятся места внутри неё — тоже очень интересно. И главное, абсолютно непредсказуемо.