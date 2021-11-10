Большая конкуренция и возраст: почему фигурист Дмитриев решил выступать за США

Фигурист Артур Дмитриев — младший, которому в следующем году исполнится 30 лет, принял решение выступать за сборную США и даже уже поучаствовал в одном из турниров. По мнению специалистов, желание россиянина вполне логично, поскольку он не смог добиться высоких результатов дома. Однако и в Америке его не ждут с распростёртыми объятиями. Впрочем, за сменой гражданства, по словам президента ФФКР Александра Горшкова, спортсмену нужно обращаться в Хорватию: в 2019 году ему было одобрено разрешение выступать за эту страну.

29-летний фигурист Артур Дмитриев, восстановившись после целой серии травм, решил вернуться на лёд. Однако спортсмен планирует составить конкуренцию в сборной не Михаилу Коляде, а американцу Нэйтану Чену: россиянин получил предложение выступать за сборную США и намерен согласиться.

«Во мне не увидели перспективы»

Сын двукратного олимпийского чемпиона в парном катании Артура Дмитриева — старшего и чемпионки мира по художественной гимнастике Татьяны Дручининой в своё время подавал большие надежды. В 2011 году он стал чемпионом России среди юниоров, пробовал исполнять сложнейшие элементы. Он единственный в истории фигурист, который делал попытку прыгнуть четверной аксель на соревнованиях. А на турнире серии «Челленджер» в Оберсдорфе в 2018 году зрители впервые увидели каскад из тройных лутца и флипа. Затем, как рассказал сам фигурист, усугубились проблемы со здоровьем, которые начались ещё перед Олимпийскими играми в Сочи.

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«Я сломал ногу. Была очень серьёзная травма связок, пострадала стопа. Мягко говоря, неприятно. Это отразилось на коленях. Пришлось пройти через операцию и длительную реабилитацию. После 2018 года я решил сделать перерыв. Потом ещё и коронавирус к нам пришёл. Всё это время я потихоньку, не спеша восстанавливался. Сейчас я на завершающей стадии реабилитации, недавно решил попробовать себя на соревнованиях в США. Прошло, считаю, довольно неплохо», — рассказал Дмитриев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Полностью восстановиться и начать выступления на международном уровне Дмитриев планирует ближе к лету 2022 года, однако представлять хочет не Россию, а США, потому что американская федерация проявила к нему интерес.

«В нашей стране меня не видели как перспективного спортсмена, и мне поступило предложение от американской федерации. Я посчитал, что это неплохой вариант. Выступил на турнире, попробую отобраться на национальный чемпионат. Буду смотреть по своей готовности, плавно к этому соревнованию подходить, если получится. Настроен я абсолютно серьёзно», — сказал он.

При этом юридических проблем возникнуть не должно. Как объяснил Артур, у него есть американское гражданство.

«Когда отец в 1998-м завершил карьеру, родители переехали в США. Он выступал там в шоу, мама работала хореографом с Сашей Коэн, Сарой Хьюз», — рассказал фигурист.

По словам Дмитриева, несмотря на возраст, он хочет вернуть в свой арсенал самые сложные элементы и не теряет надежды исполнить четверной аксель.

«Я чувствую себя хорошо, мне ничего не мешает. Операция была давно, в 2015-м, проблемы позади. Будем набирать поэтапно форму. Если подготовим тело, не вижу никаких препятствий для исполнения четверного акселя. У меня есть все возможности для восстановления своего контента, мы работаем над этим, главное — не торопиться», — сказал фигурист.

«Он ушёл ещё в 2019-м — в сборную Хорватии»

Интересно, что за разрешением выступать в сборной США Дмитриеву надо обращаться не в российскую федерацию, а в хорватскую. По словам генерального директора ФФКР Александра Когана, Артур поменял спортивное гражданство ещё в 2019 году.

«У нас есть его заявление с просьбой о переходе и запрос от Хорватии, который был согласован исполкомом. С 2019 года он принадлежит не России, поэтому все остальные комментарии должны давать хорваты, а не мы», — приводит слова Когана РИА Новости.

Подтвердил информацию и президент ФФККР Александр Горшков. Он также сообщил, что никаких запросов от американской федерации ему не поступало.

«Я не могу вам ответить ничего конкретного. Не знаю, выступал ли он хоть раз за Хорватию, но в любом случае именно она теперь должна ему разрешать или запрещать уезжать в США», — сказал Горшков.

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова назвала решение Артура попробовать свои силы в Америке логичным, поскольку его не поддержали на родине.

«Представьте себя на его месте. Если бы вас нигде не публиковали, а потом бы пришло хорошее предложение, вы бы долго думали? Вот и он нет. Логичное решение. Пожелаем Артуру счастливого пути. Винить в этом надо только нас. Мы теряем своих детей — разлюбили их и не принимаем. А Артуру хочу пожелать удачи, чтобы у него всё получилось!» — заявила Тарасова.

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По мнению тренера Александра Жулина, Дмитриев слишком поздно решил сменить гражданство, ему будет сложно проявить себя в таком возрасте.

«У Артура всегда было много травм, но он парень способный, интересный и харизматичный. Одно время даже у меня тренировался. Мне кажется, что он поздновато затеял смену гражданства, ему уже почти 30 лет. Это не большая потеря для нашей страны и не сильное приобретение для сборной США. Но, подчеркну, я желаю ему всего самого наилучшего», — цитирует Жулина «Чемпионат».

Не увидела в ситуации никакой трагедии и трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, поскольку в России Дмитриев не показывал высоких результатов.

«Никакое это не предательство. У человека ничего не получилось в России, он имеет американское гражданство и решил попробовать там. Спокойно надо относиться к таким вещам. Мы же не потеряли спортсмена уровня сборной. Где повод для грусти? Что касается выступлений за сборную США, для начала туда надо попасть. С распростёртыми объятиями его в Америке никто не ждёт», — сказала Роднина в интервью порталу Sport24.

Согласен со спортсменкой и отец Артура, который не видит больших перспектив в переезде сына в Америку.

«Кататься нужно и там, и там. Вопрос в другом: может быть, ему в США будет удобнее. Пригодился бы сборной России? У нас сейчас достаточно фигуристов, большая конкуренция. Потом же ещё и возраст 29 лет — предельный для одиночника», — отметил Дмитриев-старший в беседе ТАСС.

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв назвал переход Артура подтверждением признания российской школы фигурного катания во всём мире.

«Смена спортивного гражданства — объективная реальность, которая свойственна спортсменам разных стран. Мы же нормально воспринимаем, когда такие переходы происходят из других стран в Россию: если этот спортсмен усиливает нашу команду, то почему бы и нет? Когда наши ребята уходят в другие страны, то в большинстве случаев это происходит не с первыми номерами, а с теми, кто не может попасть на высокий уровень в связи с огромной конкуренцией», — добавил чиновник.