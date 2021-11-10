Борьба за превосходство: смогут ли шесть россиянок отобраться в финал Гран-при по фигурному катанию

Российские фигуристки в нынешнем сезоне могут завоевать все шесть путёвок в финал Гран-при. Несмотря на то что Александра Трусова решила сняться с этапа в Японии из-за травмы, семь других спортсменок по-прежнему остаются в гонке за медалями и призовым фондом. Успешное же прохождение отбора во многом зависит от того, сможет ли Дарья Усачёва опередить в ближайшие выходные кореянку Ю Ён.

Половина этапов серии Гран-при по фигурному катанию завершилась. После соревнований в США, Канаде и Италии уже можно делать некоторые выводы и давать осторожные прогнозы на ближайшее будущее. Например, произойдёт ли небывалое в истории событие — примут ли участие в финале сразу шесть российских фигуристок.

Главные состязания первой половины сезона проходят по определённой схеме — сначала спортсмены участвуют в отдельных турнирах, после чего по шесть лучших одиночников и пар определяют триумфаторов. Претендентов на медали и солидный призовой фонд всегда немало, за путёвки сражаются представители самых разных стран.

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От прочих крупных турниров финал Гран-при отличается тем, что на нём нет национальных квот. Сколько бы ни было в одной стране мастеров высочайшего уровня, на чемпионаты мира и Олимпийские игры могут поехать только трое. Но в серии никаких ограничений не существовало, и теоретически попасть в шестёрку лучших всегда могли сколько угодно соотечественников.

Правда, пока в лучшем случае в финал отбирались четыре спортсмена. В мужском одиночном катании так было дважды: в 1998 году выступали одновременно четверо россиян (Алексей Ягудин, Алексей Урманов, Евгений Плющенко и Александр Абт), в 2012-м — сразу четверо японцев. У женщин этот рекорд повторяли только россиянки, причём пять раз. Впервые это произошло в 1999 году, а затем, с началом их доминирования на международной арене, повторялось в 2013-м, 2014-м, 2016-м и 2019-м.

Ещё до начала сезона стали появляться предположения о том, что российские фигуристки явно не ограничатся четырьмя квотами. К уже опытным и сформировавшимся спортсменкам подтянулись вчерашние юниорки. Когда Международный союз конькобежцев распределял путёвки на этапы Гран-при, сразу восемь россиянок получили по два назначения, необходимых для отбора в финал. При этом только половина из них уже выступали в серии.

После первых трёх этапов планы российских фигуристок стали воплощаться в жизнь. Сначала Александра Трусова и Дарья Усачёва заняли два первых места в Лас-Вегасе. Спустя неделю Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная оккупировали пьедестал почёта в Ванкувере. Далее золото и серебро забрали Анна Щербакова и Майя Хромых в Турине. Если бы не японка Маи Михара, успевшая выступить на двух этапах, то сразу шесть россиянок сейчас бы лидировали в общем зачёте.

Помимо того что отечественные девушки сами здорово выступают, так ещё и две их основные конкурентки — Рика Кихира и Брэди Теннелл — досрочно лишили себя шансов. Обе выступали в финале Гран-при два года назад, но сейчас были вынуждены отказаться из-за травм. Не приняв участия в североамериканских этапах, японка и американка автоматически выбыли из борьбы.

Правда, в последние дни вероятность того, что финал превратится в репетицию чемпионата России, заметно уменьшилась. Уже когда Трусова выступала в США, было известно, что проблемы со здоровьем не обошли и её. Ученица Этери Тутберидзе одержала победу, но в воздухе повис вопрос о её поездке в Японию. В итоге 17-летняя фигуристка снялась, а выступить на одном из оставшихся этапов она не сможет из-за жёсткого формата состязаний.

После этого в борьбе за попадание в финал Гран-при остались семь россиянок, а условия для того, чтобы шесть из них всё-таки выполнили отбор, ужесточились. Прежде всего это касается Дарьи Усачёвой, которая в одиночку будет представлять Россию в Токио на этой неделе. Ей желательно занять как минимум второе место, но в первую очередь необходимо выступить лучше кореянки Ю Ён.

В Лас-Вегасе они уже соревновались друг с другом, и тогда россиянка в споре за серебро выиграла всего 0,34 балла. Ю Ён способна исполнять тройной аксель, и если она выполнит этот элемент, то Усачёвой будет крайне сложно достойно ответить. Корейская фигуристка в случае победы обойдёт в отборе и подопечную Тутберидзе, и Ксению Синицыну, которая заняла в США лишь пятое место.

Через неделю во Франции выступят Косторная, Щербакова и Синицына. Если Ю Ён займёт место ниже второго, то шанс пройти отбор будет у всех трёх россиянок. Синицыной, правда, для этого нужно в обязательном порядке становиться лучшей, во что верится с трудом. Куда реалистичнее сценарий, при котором два первых места разыграют Щербакова и Косторная. Если он воплотится в жизнь, то обе смогут бронировать билеты в Осаку на финал. Пожалуй, единственной, кто сможет им помешать, будет японка Вакаба Хигути. В этом сезоне она освоила тройной аксель, и это не самая хорошая новость для Косторной.

Последнюю возможность пройти отбор предоставит российский этап Гран-при. В Сочи выступят Хромых, Валиева и Туктамышева. Причин, по которым кто-то из них не добьётся своей цели, может быть только две: травма или катастрофа во время выступления. Никто из их соперниц не будет выполнять элементы ультра-си, так что даже с одним или двумя падениями все три наберут необходимые зачётные очки.

В итоге выходит, что превращение финала Гран-при во всероссийское соревнование зависит в основном от успешного выступления Дарьи Усачёвой. Но даже если она станет второй вслед за Ю Ён, что будет большим успехом, скорее всего, отбор пройдут пять отечественных фигуристок. Тем самым они установят историческое достижение, улучшить которое можно будет потом.