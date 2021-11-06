Спасительные четверные: Щербакова и Хромых обошли Хендрикс и выиграли золото и серебро Гран-при Италии

Российские фигуристки в третий раз подряд в этом сезоне заняли два первых места на этапе Гран-при. На соревнованиях в Турине Анна Щербакова и Майя Хромых обошли бельгийку Луну Хендрикс, лидировавшую после короткой программы. Чемпионке мира в этом помогло безупречное исполнение четверного флипа, а её одногруппница выиграла серебро благодаря двум тулупам в четыре оборота.

Женские соревнования на этапе Гран-при по фигурному катанию в Турине пошли по совершенно нетипичному для последних сезонов сценарию. Болельщики ещё могли представить, что после короткой программы лидерство будут удерживать не три россиянки, как это было на предыдущих турнирах в Канаде и США, а только две. Но в то, что промежуточное первое место не достанется ни одной из них, поверить было крайне сложно.

Однако именно это и произошло — бельгийка Луна Хендрикс обошла и Майю Хромых, и Анну Щербакову, и Софью Самодурову, возродив интригу в этой дисциплине. Фигуристка, занявшая пятую строчку на последнем чемпионате мира, избежала серьёзных ошибок и показала не менее сложную программу, чем основные конкурентки.

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При этом не только Хендрикс воспользовалась осечками Хромых и Щербаковой. Японку Сатоко Мияхару отделило от первой тройки меньше балла, ещё четыре десятых уступила её соотечественница Маи Михара. Россиянкам не стоило рассчитывать на то, что медали сами приплывут к ним в руки, даже с учётом того, что обе они заявили на произвольные прокаты четверные прыжки — Хромых запланировала два тулупа, а Щербакова один флип, который в этом сезоне ей пока не покорялся.

Опасаться японских фигуристок стоило ещё по двум причинам. Во-первых, у них в стране тоже есть высокая конкуренция за попадание в олимпийскую команду, и каждый турнир проходит через призму скорого отбора в неё. Во-вторых, по крайней мере у Михары ещё оставались хорошие шансы отобраться в финал Гран-при благодаря четвёртому месту в Канаде, так что медаль в Турине ей была просто необходима.

И чемпионке Универсиады-2019 в Красноярске удалось сделать сильный ход в споре за попадание на пьедестал почёта. Выступление Михары было безупречным, она чисто выполнила все свои нестандартные каскады и получила хорошие бонусы за почти все элементы. Её программе, которая исполняется уже два года, не хватало только сильных компонентов, но и без них японка побила два своих личных рекорда, установленных всего неделю назад. Михара набрала в сумме 214,95 балла.

Не менее впечатляюще выступила и Мияхара, однако чистым её прокат под оперу «Тоска» не был. Вице-чемпионку мира 2015 года постоянно преследовали недокруты и ошибки на приземлениях. Без них она уверенно могла бы претендовать на медаль, но в итоге не обошла даже свою соотечественницу.

Следующей на лёд в новом бордовом платье вышла Анна Щербакова. До последнего было непонятно, какого первого прыжка в произвольной программе стоило ждать от чемпионки мира. Она хоть и заявила флип, но на утренней раскатке пробовала исполнить лутц и упала с него. В итоге Анна вернулась к первоначальному плану и не прогадала. Щербакова уверенно зашла на четверной флип и безупречно выполнила его впервые с последнего чемпионата России.

Дальше ей в своей программе, сочетающей музыку из сериала «Мастер и Маргарита» с «Реквиемом» Моцарта, нужно было справиться с каскадом лутц — риттбергер, который подвёл спортсменку накануне. Щербакова справилась с ним и даже набрала за него столько же баллов, сколько за свой единственный квад. Вообще все прыжки в этот день россиянке давались с удивительной лёгкостью, что только подталкивало судей к щедрому вознаграждению спортсменки. Щербакова набрала за произвольный прокат 165,05 балла — столько ей ещё не покорялось на международных стартах. Суммарная же оценка составила 236,78 балла, и это второй результат сезона в мире после рекордных оценок Камилы Валиевой.

Чтобы превзойти этот результат, Майе Хромых так и не хватило ни двух четверных тулупов, ни небольшого запаса после короткой программы. Со своими квадами 15-летняя фигуристка уверенно справилась, как и с каскадами во второй половине проката под музыку из «Мулен Руж». Но одна единственная осечка дала судьям повод, чтобы придержать оценки дебютантке Гран-при.

Хромых едва удержалась на ногах после тройного риттбергера, после чего ещё и не справилась с дорожкой шагов. Между ней и Щербаковой образовалась пропасть в технической оценке, и в компонентах. По итогам двух дней Хромых набрала 226,35 балла — прекрасный, но далеко не максимальный для неё результат.

Завершала соревнования Луна Хендрикс, у которой после феерии в исполнении Щербаковой уже не оставалось шансов на победу. Тем не менее, сдаваться она не собиралась. Бельгийская фигуристка снова сорвала овации у болельщиков своим чистым и взрослым катанием, в чём явно превзошла Хромых. В итоге она действительно набрала больше баллов и за компоненты, и в качестве бонусов к своим элементам. Но нехватка прыжков ультра-си всё-таки не позволила Хендрикс рассчитывать на серебро. Впрочем, её бронза и так стала историческим достижением — бельгийские фигуристки никогда прежде не выигрывали медали на этапах Гран-при.