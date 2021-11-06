USA Today сообщили о скандале с 16-летней российской фигуристкой и американским тренером

Американский центр безопасности спорта (U.S. Center for SafeSport) проводит расследование о нарушениях со стороны тренера Далайлы Саппенфилд в отношении несовершеннолетних фигуристов.

Как сообщает USA Today, в деле фигурирует 16-летняя российская фигуристка, которая выступает в парном катании. После переезда в США в конце 2019 года она проживала в доме Саппенфилд в Колорадо-Спрингс вместе с двумя другими спортсменами, но которые были старше 18 лет. Сама россиянка сейчас вернулась в Москве, где и тренируется.

Отмечается, что по правилам U.S. Center for SafeSport несовершеннолетние атлеты не должны жить с кем-то из взрослых, если это не их родственники. Саппенфилд не стала комментировать данную тему.

До этого Саппенфилд отстранили от работы и запретили контактировать с фигуристами из-за обвинений сексуального характера.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы не будут проходить карантин перед Гран-при Франции.