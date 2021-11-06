Российские фигуристы не будут проходить карантин перед Гран-при Франции

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что отечественные спортсмены не будут проходить многодневный карантин перед этапом серии Гран-при во французском Гренобле.
Российские фигуристы не будут проходить карантин перед Гран-при Франции
  • РИА Новости

«Да, я могу подтвердить, что этап пройдёт в формате «пузыря». Нашей команде не нужно будет проходить карантин перед стартами. Сборная полетит во Францию по плану. Когда именно? Зачем сейчас это обсуждать? До Гренобля ещё достаточно времени. Текущий этап ещё не закончился, а будет ещё один в Японии», — цитирует Когана РИА Новости.

Пятый этап серии Гран-при Internationaux de France пройдёт с 19 по 21 ноября.

На этапе среди россиян должны выступить в одиночном катании Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев, Артур Даниелян, Алёна Косторная, Анна Щербакова и Ксения Синицына, среди спортивных пар выступят Юлия Артемьева — Михаил Назарычев, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, а в танцах на льду — Аннабель Морозов — Андрей Багин, Александра Степанова — Иван Букин.

Ранее чемпион мира в танцах на льду и тренер Александр Жулин выразил уверенность, что российские фигуристки займут два первых места на Гран-при Италии.

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