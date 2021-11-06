Жулин уверен, что российские фигуристки займут два первых места на Гран-при Италии
- РИА Новости
«С чем связано отсутствие первого места в короткой программе? Во-первых, бельгийка неплохо откаталась. Щербакова однозначно бы выиграла, если бы у неё получился каскад, который она задумала, если бы во вращении не было ошибки. Сегодня всё встанет на места. Конечно, сегодня российские фигуристки выйдут на первые места. Не факт, что Щербакова будет первой. Факт — что две россиянки будут на первых местах», — цитирует Жулина ТАСС.
15-летняя Хромых заняла второе место в короткой программе с результатом 72,04 балла. 17-летняя Щербакова стала третьей (71,73). Победу одержала бельгийка Луна Хендрикс (73,52).
Ранее сообщалось, что Хромых упала после четверных прыжков на тренировке перед произвольной программой в Турине.