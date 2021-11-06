Хромых упала после четверных прыжков на тренировке в Турине

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Россиянка Майя Хромых не смогла исполнить четверные прыжки в тренировочном прокате произвольной программы на этапе Гран-при Италии по фигурному катанию.
Хромых упала после четверных прыжков на тренировке в Турине
  • РИА Новости

Утром на тренировке в олимпийском ледовом дворце «Палавела» Хромых зашла на два четверных тулупа в начале программы, но упала, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что оставшиеся элементы программы 15-летняя уроженка Нижнего Тагила исполнила без ошибок.

Хромых заняла второе место в короткой программе с результатом 72,04 балла, а Анна Щербакова стала третьей (71,73). Победу одержала бельгийка Луна Хендрикс (73,52).

Произвольную программу женщины представят 6 ноября.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух заявил, что россиянки способны побороться за первое место по итогам произвольной программы на этапе Гран-при Италии по фигурному катанию.

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