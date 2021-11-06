Авербух: Щербакова и Хромых займут первые два места Гран-при Италии

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух считает, что россиянки способны побороться за первое место по итогам произвольной программы на этапе Гран-при Италии по фигурному катанию.

«Я абсолютно уверен, что одна из наших спортсменок будет на первом месте, их даже не стоит сравнивать с бельгийкой. Первое и второе места будут за нашими девочками, в этом у меня нет сомнений, но кто будет выше — покажет произвольная программа», — цитирует ТАСС Авербуха.

По словам Авербуха, он бы не делал долгоиграющих выводов после короткой программы. Он напомнил, что Щербакова столкнулась с травмами и весь прошлый сезон провела на морально-волевых.

«Все мы понимаем, что это не их обыграли, а они сами дали возможность себя обойти. Желаю удачи в произвольной программе, чтобы каждая из них показала максимум своих возможностей», — сказал Авербух.

Майя Хромых заняла второе место в короткой программе с результатом 72,04 балла, а Анна Щербакова стала третьей (71,73). Победу одержала бельгийка Луна Хендрикс (73,52).

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала выступления россиянок Хромых и Щербаковой на этапе серии Гран-при в Турине.