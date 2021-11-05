Тарасова высказалась о выступлениях Хромых и Щербаковой на Гран-при Италии

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступления россиянок Майи Хромых и Анны Щербаковой на этапе серии Гран-при в Турине.
Тарасова высказалась о выступлениях Хромых и Щербаковой на Гран-при Италии
  • РИА Новости

«Ну что можно сделать, я ведь не в судейской бригаде сижу? Хендрикс каталась — и каталась хорошо. Она ошибок не делала, а наша Аня Щербакова сделала. Не будем уже говорить про травму, которая была давно», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Она отметила, что на оценки Щербаковой повлиял невыполненный каскад лутц — риттбергер, на который она заходила.

«Дебют Хромых — прекрасно. Если бы я судила, поставила бы её на первое место! Но судят другие люди — профессионалы. Мы-то кто? Мы и у себя никто, и там никто», — добавила Тарасова.

Майя Хромых заняла второе место в короткой программе с результатом 72,04 балла, а Анна Щербакова стала третьей (71,73). Победу одержала бельгийка Луна Хендрикс (73,52).

Ранее сообщалось, что российские фигуристки впервые за два года потерпели поражение в короткой программе.

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