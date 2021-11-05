Российские фигуристки впервые за два года потерпели поражение в короткой программе

Российские фигуристки впервые за два года уступили в короткой программе представительнице другой страны.

До короткой программы на Гран-при Италии, на которой победу одержала бельгийка Луна Хендрикс, россиянки последний раз уступали первое место в короткой программе на этапе Гран-при Канады в 2019 году.

Тогда Александра Трусова заняла третье место, а победу одержала японка Рика Кихира, хотя это и не помешало российской фигуристке впоследствии выиграть этап.

Произвольную программу спортсменки представят 6 ноября.

Ранее сообщалось, что россиянка Майя Хромых стала второй в короткой программе на Гран-при Италии, а её соотечественница Анна Щербакова заняла второе место.