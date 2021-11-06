Щербакова: постараюсь показать лучшие прокаты на следующих стартах

Победительница этапа серии Гран-при в Италии россиянка Анна Щербакова заявила, что довольна своим выступлением.

«Сегодня я довольна своей программой. Но это не мой максимум, постараюсь показывать лучшие прокаты на следующих стартах. У меня были проблемы с травмами, однако это обычная история для спортсмена. Сейчас я чувствую себя нормально. На тренировках в «Хрустальном» мы отрабатывали флип. Здесь, в Италии, я уже почувствовала себя отлично, хотела добавить в программу лутц, но решили с тренерами, что пока остановимся на уверенном флипе. Сейчас буду готовиться к другим стартам. Мне надо работать над короткой программой, потому что мне не понравилось то, что было в ней», — сказала Щербакова после выступления.

В произвольной программе 17-летняя фигуристка получила лучшие баллы в карьере — 165,05.

Ранее сообщалось, что Щербакова с личным рекордом одержала победу на Гран-при Италии.