Первая неудача: Хромых и Щербакова уступили Хендрикс в короткой программе на этапе Гран-при в Турине

В Турине стартовал третий этап Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2021/22. Российским девушкам не удалось захватить лидерство по итогам короткой программы. Майя Хромых заняла второе место, получив только третий уровень сложности за дорожку шагов. Анна Щербакова осталась третьей из-за того, что выполнила двойной тулуп вместо тройного риттбергера в каскаде. Возглавила же соревнования бельгийка Луна Хендрикс, избежавшая каких-либо ошибок в своём прокате.

Третий в сезоне этап Гран-при по фигурному катанию должен был первоначально состояться в китайском Чунцине, однако ещё в августе турниру понадобилась новая прописка. Международный союз конькобежцев (ISU) не стал отправлять спортсменов в страну с одними из самых серьёзных коронавирусных ограничений и предпочёл подобрать соревнованиям новую локацию. Так в календаре появился новый этап под названием Gran Premio d'Italia, провести который было решено в Турине.

Словно в наследство от Cup of China турниру досталось не совсем привычное расписание. В Китае большей популярностью пользуются состязания мужчин и пар, из-за чего их обычно ставят в конец программы, а девушкам и танцорам оставляют возможность выступать первыми. Такой же порядок применили и в Италии — фигуристки открыли турнир своими короткими программами.

Россию в этот раз представляли те же спортсменки, которые в середине октября выиграли все медали на Budapest Trophy. Те соревнования запомнились окончанием победной серии Анны Щербаковой, длившейся весь прошлый сезон. Чемпионку мира поставила на второе место Майя Хромых, выигравшая два балла у одногруппницы за счёт двух четверных тулупов. Дополнила тройку призёров Софья Самодурова.

Раньше всех из россиянок на лёд Турина вышла Хромых — юный возраст и недостаток международных соревнований отправили её в первую группу участниц вместо более статусной второй, хотя именно её и следовало бы считать основной фавориткой турнира. 15-летняя фигуристка исполняла короткую программу под блюзовую песню I'll Take Care of You, с которой она завершала выступление по юниорам.

Дебют Хромых на Гран-при получился почти идеальным. Она чисто исполнила двойной аксель с поднятыми руками, добавила к нему тройной лутц и получила бонус за каскад флип — тулуп. Но дорожку шагов судьи оценили только на третий уровень вместо четвёртого, что также не позволило набрать хотя бы восьми баллов за связующие элементы, при том что за остальные компоненты оценка не была столь низкой. Оценка Хромых оказалась чуть ниже, чем в Венгрии, — 72,04 вместо 72,82. Но так как Budapest Trophy не был санкционирован ISU, то этот результат стал новым личным рекордом спортсменки.

У открывавшей вторую разминку Самодуровой лучшие оценки в карьере были на победном чемпионате Европы-2019, и с тех пор она так и не показывала ничего подобного даже на внутрироссийских стартах. Соревнования в Турине не стали исключением. В каскаде у неё был двойной тулуп вместо тройного, лутц остался недокрученным, а уровни сложности у непрыжковых элементов составляли желать лучшего. Программа, поставленная бывшим фигуристом Флорном Амодио, тоже не стала козырем ученицы Алексея Мишина. Самодурова получила лишь 58,68 балла — о том, чтобы остаться в сильнейшей группе, речь больше не шла.

К тому времени, как на лёд должна была выйти Щербакова, у соревнований появился новый лидер. Отпраздновавшую сегодня своё 22-летие бельгийку Луну Хендрикс нередко называют лучшей европейской фигуристкой после россиянок, и в этот раз ей удалось даже превзойти этот негласный титул. Хендрикс прекрасно выступила под песню-посвящение оперному певцу Энрико Карузо, и судьи решили, что она по всем параметрам была лучше Хромых. Бельгийская фигуристка набрала 73,52 балла — в текущем сезоне это восьмой результат в коротком прокате у девушек.

У Щербаковой были все шансы, чтобы оставить Хендрикс на втором месте. По крайней мере, первая половина её выступления под восточные мелодии Кирилла Рихтера получилась шикарной. За двойной аксель она получила лучшую оценку среди всех участниц, хорошие надбавки были за тройной флип и первое вращение, которое двое судей даже наградили высшим баллом.

Но в каскаде произошёл неожиданный сбой. В последний момент Щербакова решила вместо тройного риттбергера, который у неё всегда идёт в связке с лутцем, сделать двойной тулуп. Потери из-за этого оказались огромными — не только базовая оценка пошла вниз, но и практически исчезли все бонусы от судей, которые словно отказывались вообще воспринимать такой странный каскад. Щербакова получила чуть более высокие компоненты, чем Хендрикс, но в технической оценке между ними возникла пропасть в три с половиной очка. В итоге россиянка набрала 71,73 балла и откатилась на третье место.

В субботу всё ещё может поменяться. И Хромых, и Щербакова постараются исполнить в произвольной программе четверные прыжки, которых нет в арсенале Хендрикс. Но, если с этим возникнут проблемы, у бельгийки будут все шансы преподнести пока что главную сенсацию сезона в женском одиночном катании.