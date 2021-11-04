Щербакова заявила один четверной прыжок в произвольной программе на Гран-при в Италии, Хромых — два
- РИА Новости
Фигуристка заявила один четверной флип в произвольной программе, сообщает сайт Международного союза конькобежцев (ISU).
Майя Хромых планирует исполнить в произвольной программе четверной тулуп в каскаде с двойным тулупом и четверной тулуп — в сольной.
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