Щербакова заявила один четверной прыжок в произвольной программе на Гран-при в Италии, Хромых — два

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Чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова примет участие в третьем этапе серии Гран-при в Италии.
Щербакова заявила один четверной прыжок в произвольной программе на Гран-при в Италии, Хромых — два
  • РИА Новости

Фигуристка заявила один четверной флип в произвольной программе, сообщает сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Майя Хромых планирует исполнить в произвольной программе четверной тулуп в каскаде с двойным тулупом и четверной тулуп — в сольной.

Чемпионка Европы Софья Самодурова не заявили элементы ультра-си.

Ранее тренер Степановой и Букина рассказал о первом официальном старте танцевальной пары.

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