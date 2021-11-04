Щербакова заявила один четверной прыжок в произвольной программе на Гран-при в Италии, Хромых — два

Чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова примет участие в третьем этапе серии Гран-при в Италии.

РИА Новости

Фигуристка заявила один четверной флип в произвольной программе, сообщает сайт Международного союза конькобежцев (ISU). Майя Хромых планирует исполнить в произвольной программе четверной тулуп в каскаде с двойным тулупом и четверной тулуп — в сольной. Чемпионка Европы Софья Самодурова не заявили элементы ультра-си. Ранее тренер Степановой и Букина рассказал о первом официальном старте танцевальной пары.